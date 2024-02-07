рф розпочала масштабні ракетні обстріли кількох українських міст: що відомо
Київ • УНН
Рано вранці Росія здійснила широкомасштабну ракетну атаку на декілька українських міст, включаючи Харків та Миколаїв.
Україна знову під масованою атакою рф, передає УНН.
Близько 3.00 у Повітряних силах повідомили про зліт кількох бортів Ту-95 з аеродрому Оленья (Мурманська область, рф).
"Орієнтовний час виходу на пускові рубежі – біля 5-ї ранку", - було зазначено у повідомленні.
Напразі в Україні оголошена масштабна повітряна тривога.
Ворог вже атакував Харків та Миколаїв. Також відомо про ракети в інших напрямках.