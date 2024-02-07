Львівщина: у Дрогобичі пролунали вибухи
Київ • УНН
У Дрогобичі пролунали вибухи після того, як крилаті ракети здійснили маневри між кількома західноукраїнськими областями.
У Дрогобичі, що на Львівщині, пролунали вибухи. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає УНН.
"Вибухи у Дрогобичі", - зазначено у повідомленні.
Раніше у Повітряних силах повідомили про крилаті ракети на Львівщині та Тернопільщині.
"Крилаті ракети маневрують між Львівською, Тернопільською та Івано-Франківською областями", - повідомив тоді Козицький.
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