Уряд затвердив умови продажу компанії "Аерок", що належала російському олігарху Молчанову, за 965 млн грн. Кошти від продажу підуть до держбюджету на ліквідацію наслідків збройної агресії.
У Львові 18-річна дівчина завдала смертельних ножових поранень 27-річному чоловіку під час побутового конфлікту. Підозрювану, яка намагалася приховати докази та втекла, затримали у Стрию.
В Україні сталося 16 621 ДТП з постраждалими від початку 2024 року, що на 11% більше, ніж торік. Найбільше аварій зафіксовано в Києві, Дніпропетровщині та Одещині, де кількість ДТП зросла на 40%.
У Львівській області в результаті зіткнення автомобілів на автодорозі Бібрка-Бурштин постраждали три людини, в тому числі 2-річна дівчинка.
Російські війська атакували важливі об'єкти енергетичної інфраструктури у Червоноградському та Стрийському районах Львівської області, спричинивши пожежі, але обійшлося без жертв.
Одна з російських ракет, яка атакувала Львівську область, впала за 15 кілометрів від польського кордону.
Ворог атакував два критично важливі об'єкти енергетичної інфраструктури у Стрийському та Червоноградському районах Львівської області, спричинивши руйнування та пожежі, але обійшлося без жертв та пошкоджень житлової інфраструктури.
Медичний комплекс у Харкові, в якому перебувало понад 1 000 людей, ледь не потрапив під російські ракетні удари, внаслідок чого одна людина отримала легке поранення, а також було завдано шкоди будівлям та інфраструктурі.
У Стрию Львівської області підлітки жорстоко побили дівчину, завдавши їй серйозних травм, у тому числі обличчя, поліція планує відкрити провадження за фактом хуліганства.
Ворожі крилаті ракети та БПЛА атакували два критично важливі об'єкти енергетичної інфраструктури у Львівській області, спричинивши пожежі, які були швидко ліквідовані, без жертв та перебоїв у роботі систем життєзабезпечення.
У Львівській області внаслідок зіткнення Volkswagen Bora та електромобіля Nissan Leaf загинув пасажир Nissan, відкрито кримінальне провадження.
Російський безпілотник влучив в об'єкт енергетичної інфраструктури у Стрийському районі Львівської області, спричинивши пожежу, яку наразі гасять пожежники.
Внаслідок масованих обстрілів у Сумській та Харківській областях було знеструмлено понад 8,6 тис. споживачів, а понад 130 залишилися без газу.
Поліцейські вибухотехніки у Львівській області знешкодили боєголовку збитої російської крилатої ракети Х-101, яку знайшли у полі після нещодавніх обстрілів.
Фрагменти ракети, що не здетонувала під час російської атаки, були знайдені за 400 метрів від житлових будинків у селі в Стрийському районі Львівської області.
Промисловий об'єкт у Дрогобичі зазнав російського удару, але пожежу, що виникла, вдалося загасити, ніхто не постраждав.
У промисловий об'єкт у Дрогобичі (Україна) влучила ракета, частково зруйнувавши будівлю та спричинивши пожежу на площі 300 кв. м., а ще одна ракета була збита у Стрийському районі, жертв не було.
У Львівські області внаслідок зіткнення автомобіля з вантажівкою загинули троє військовослужбовців та одна цивільна особа; ДБР розслідує ДТП.