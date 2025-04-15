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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 3564 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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12:10 • 6718 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 30153 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 160823 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 139082 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 141894 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 136304 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136067 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196726 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77735 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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"Кілька десятків разів вдарила ножем": 18-річну дівчину запідозрили у вбивстві чоловіка у Львові

У Львові 18-річна дівчина завдала смертельних ножових поранень 27-річному чоловіку під час побутового конфлікту. Підозрювану, яка намагалася приховати докази та втекла, затримали у Стрию.

Кримінал та НП • 7 жовтня, 13:40 • 12792 перегляди

ДТП з постраждалими побільшало на 11%: топ автодоріг, де стається найбільше аварій

В Україні сталося 16 621 ДТП з постраждалими від початку 2024 року, що на 11% більше, ніж торік. Найбільше аварій зафіксовано в Києві, Дніпропетровщині та Одещині, де кількість ДТП зросла на 40%.

Суспільство • 4 жовтня, 06:28 • 26481 перегляди

На Львівщині відбулося зіткнення автомобілів, постраждала дитина

У Львівській області в результаті зіткнення автомобілів на автодорозі Бібрка-Бурштин постраждали три людини, в тому числі 2-річна дівчинка.

Кримінал та НП • 10 червня, 11:18 • 17029 перегляди

На Львівщині ворог атакував два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури

Російські війська атакували важливі об'єкти енергетичної інфраструктури у Червоноградському та Стрийському районах Львівської області, спричинивши пожежі, але обійшлося без жертв.

Війна • 8 травня, 05:27 • 21643 перегляди

Одна з російських ракет, що атакувала Львівщину, впала за 15 км від польського кордону - Прем'єр Польщі

Одна з російських ракет, яка атакувала Львівську область, впала за 15 кілометрів від польського кордону.

Війна • 27 квітня, 11:04 • 44278 перегляди

Ворог атакував два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині - Козицький

Ворог атакував два критично важливі об'єкти енергетичної інфраструктури у Стрийському та Червоноградському районах Львівської області, спричинивши руйнування та пожежі, але обійшлося без жертв та пошкоджень житлової інфраструктури.

Суспільство • 27 квітня, 06:56 • 67056 перегляди

Стали відомі наслідки нічної атаки на Харків

Медичний комплекс у Харкові, в якому перебувало понад 1 000 людей, ледь не потрапив під російські ракетні удари, внаслідок чого одна людина отримала легке поранення, а також було завдано шкоди будівлям та інфраструктурі.

Війна • 27 квітня, 04:17 • 37181 перегляди

У Стрию підлітки побили дівчину: поліція приймає рішення щодо відкриття провадження

У Стрию Львівської області підлітки жорстоко побили дівчину, завдавши їй серйозних травм, у тому числі обличчя, поліція планує відкрити провадження за фактом хуліганства.

Суспільство • 17 квітня, 07:46 • 32762 перегляди

рф ракетами та дронами атакувала об'єкт газорозподільчої інфраструктури та електропідстанцію на Львівщині, сталися пожежі - ОВА

Ворожі крилаті ракети та БПЛА атакували два критично важливі об'єкти енергетичної інфраструктури у Львівській області, спричинивши пожежі, які були швидко ліквідовані, без жертв та перебоїв у роботі систем життєзабезпечення.

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На Львівщині у смертельну ДТП потрапив електрокар: загинув пасажир

У Львівській області внаслідок зіткнення Volkswagen Bora та електромобіля Nissan Leaf загинув пасажир Nissan, відкрито кримінальне провадження.

Кримінал та НП • 1 квітня, 09:50 • 22047 перегляди

На Львівщині є влучання "шахедів": ворог цілив по енергетичній інфраструктурі

Російський безпілотник влучив в об'єкт енергетичної інфраструктури у Стрийському районі Львівської області, спричинивши пожежу, яку наразі гасять пожежники.

Війна • 22 березня, 05:56 • 36365 перегляди

Через масовані обстріли Сумщини та Харківщини понад 8,6 тисячі споживачів залишились без світла - Міненерго

Внаслідок масованих обстрілів у Сумській та Харківській областях було знеструмлено понад 8,6 тис. споживачів, а понад 130 залишилися без газу.

Війна • 17 березня, 11:58 • 103180 перегляди

На Львівщині вибухотехніки ліквідували залишки збитої російської ракети Х-101

Поліцейські вибухотехніки у Львівській області знешкодили боєголовку збитої російської крилатої ракети Х-101, яку знайшли у полі після нещодавніх обстрілів.

Війна • 9 лютого, 14:11 • 23108 перегляди

На Львівщині знайшли за 400 метрів від будинків уламки ракети, яка не здетонувала

Фрагменти ракети, що не здетонувала під час російської атаки, були знайдені за 400 метрів від житлових будинків у селі в Стрийському районі Львівської області.

Війна • 7 лютого, 09:23 • 51706 перегляди

Атака рф на Львівщину: пожежу на промисловому об'єкті загасили, люди не постраждали - ОВА

Промисловий об'єкт у Дрогобичі зазнав російського удару, але пожежу, що виникла, вдалося загасити, ніхто не постраждав.

Війна • 7 лютого, 08:26 • 51662 перегляди

Атака рф на Львівщину: в ОВА повідомили про влучання у промисловий об'єкт у Дрогобичі, одну ракету збито

У промисловий об'єкт у Дрогобичі (Україна) влучила ракета, частково зруйнувавши будівлю та спричинивши пожежу на площі 300 кв. м., а ще одна ракета була збита у Стрийському районі, жертв не було.

Війна • 7 лютого, 07:29 • 33183 перегляди

Троє військових загинули в ДТП на Львівщині, розпочато провадження - ДБР

У Львівські області внаслідок зіткнення автомобіля з вантажівкою загинули троє військовослужбовців та одна цивільна особа; ДБР розслідує ДТП.

Кримінал та НП • 18 грудня, 09:56 • 33960 перегляди