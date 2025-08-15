$41.450.06
Трамп вилетів до Аляски для переговорів з путіним Photo
11:40 • 12348 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
11:14 • 21977 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
09:59 • 19676 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
09:48 • 32712 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
08:34 • 26479 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50 • 64805 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
15 серпня, 03:55 • 98880 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
15 серпня, 03:09 • 57226 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 195327 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
У Дніпрі пройшов третій освітній майстер-клас Build Up за підтримки Favbet Foundation та Андрія Матюхи

Київ • УНН

 • 132 перегляди

1 серпня у Дніпрі пройшов третій майстер-клас освітньої ініціативи «Квиток в ІТ»

У Дніпрі пройшов третій освітній майстер-клас Build Up за підтримки Favbet Foundation та Андрія Матюхи
Фото: Build Up

Цей проєкт дає підліткам шанс зробити перший крок у світ сучасних digital-професій. Захід організовано GoIT Academy за підтримки Favbet Foundation під керівництвом президента фонду Андрія Матюхи у межах програми Build Up.

Подія зібрала 65 учасників. Переважно до майстер-класу долучилися підлітки з родин військових, переселенців, сироти та представники інших соціально вразливих груп. Для багатьох це була перша нагода познайомитися зі сферою ІТ через практику та живе спілкування з професіоналами.

Фото: Build Up<br>
Фото: Build Up

Майстер-клас відбувся у просторій, зручній локації, де діти одразу взялися за справу. Учасники працювали з реальними інструментами, виконували вправи й отримували поради від експертів. Вони дізнавалися, як народжуються стартапи та працює маркетинг, знайомилися з веб-дизайном апаратним програмуванням, монтажем й основами постпродакшнину відео, управлінням ІТ-проєктами, а також основами моушн-дизайну та візуального сторітелінгу.

Фото: Build Up
Фото: Build Up

У фіналі заходу підлітки працювали з практичними кейсами та отримали шанс безкоштовно вступити до IT-табору GoFriends IT Academy. Усі діти висловили бажання надалі навчатися у проєктах Favbet Foundation.

"Діти, які прийшли на майстер-клас, виявилися дуже талановитими. Ми провели тест на логіку, який показує, наскільки людина готова працювати в ІТ. Усі учасники склали його на відмінно! Такого результату дуже рідко вдається досягти. На наших заходах ми прагнемо, щоб кожна дитина відчула, що вона може стати частиною індустрії майбутнього. Ми пишаємося тим, що можемо подарувати всім бажаючим досвід, який залишиться назавжди", — зазначили у Favbet Foundation.Андрій Матюха та Favbet Foundation планують розширювати програму, щоб ще більше підлітків отримали свій "квиток" у цифрове майбутнє.

Фото: Build Up
Фото: Build Up

Андрій Матюха та Favbet Foundation розвивають ІТ-освіту для підлітків

Майстер-класи під назвою "Квиток в ІТ" є частиною проєкту Build Up, що реалізується Go Friends IT Academy та підтримується в рамках благодійної програми ІТ kids, яку фонд втілює з 2023 року. За цей час понад 1100 підлітків пройшли безкоштовне навчання. Першим став курс "Новий Python" у партнерстві з Code Club Україна. Його завершили 352 учасники, серед них 156 дітей військових та переселенців. Згодом стартував курс зі Scratch, який охопив 780 дітей.

Попередні майстер-класи Build Up відбулися у Києві та Стрию. Дніпровський захід продовжив цю серію і показав, що інтерес до ІТ серед молоді тільки зростає.

Фото: Build Up
Фото: Build Up

Лілія Подоляк

ТехнологіїОсвіта
Андрій Матюха
Фонд Андрія Матюхи
Дніпро (місто)
Стрий
Київ