12:08 • 12153 просмотра
Трамп вылетел на Аляску для переговоров с путинымPhoto
11:40 • 12291 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
11:14 • 21871 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
09:59 • 19621 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
09:48 • 32621 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
08:34 • 26450 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
15 августа, 04:50 • 64784 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
15 августа, 03:55 • 98871 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
15 августа, 03:09 • 57223 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 195288 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
В Днепре прошел третий образовательный мастер-класс Build Up при поддержке Favbet Foundation и Андрея Матюхи

Киев • УНН

 • 118 просмотра

1 августа в Днепре состоялся третий мастер-класс образовательной инициативы «Билет в IT».

В Днепре прошел третий образовательный мастер-класс Build Up при поддержке Favbet Foundation и Андрея Матюхи
Фото: Build Up

Этот проект дает подросткам шанс сделать первый шаг в мир современных digital-профессий. Мероприятие организовано GoIT Academy при поддержке Favbet Foundation под руководством президента фонда Андрея Матюхи в рамках программы Build Up.

Событие собрало 65 участников. Преимущественно к мастер-классу присоединились подростки из семей военных, переселенцев, сироты и представители других социально уязвимых групп. Для многих это была первая возможность познакомиться со сферой IT через практику и живое общение с профессионалами.

Фото: Build Up<br>
Фото: Build Up

Мастер-класс прошел в просторной, удобной локации, где дети сразу взялись за дело. Участники работали с реальными инструментами, выполняли упражнения и получали советы от экспертов. Они узнавали, как рождаются стартапы и работает маркетинг, знакомились с веб-дизайном, аппаратным программированием, монтажом и основами постпродакшна видео, управлением IT-проектами, а также основами моушн-дизайна и визуального сторителлинга.

Фото: Build Up
Фото: Build Up

В финале мероприятия подростки работали с практическими кейсами и получили шанс бесплатно поступить в IT-лагерь GoFriends IT Academy. Все дети выразили желание в дальнейшем обучаться в проектах Favbet Foundation.

"Дети, которые пришли на мастер-класс, оказались очень талантливыми. Мы провели тест на логику, который показывает, насколько человек готов работать в IT. Все участники сдали его на отлично! Такого результата очень редко удается достичь. На наших мероприятиях мы стремимся, чтобы каждый ребенок почувствовал, что он может стать частью индустрии будущего. Мы гордимся тем, что можем подарить всем желающим опыт, который останется навсегда", — отметили в Favbet Foundation.

Андрей Матюха и Favbet Foundation планируют расширять программу, чтобы еще больше подростков получили свой "билет" в цифровое будущее.

Фото: Build Up
Фото: Build Up

Андрей Матюха и Favbet Foundation развивают IT-образование для подростков.

Мастер-классы под названием "Билет в IT" являются частью проекта Build Up, который реализуется Go Friends IT Academy и поддерживается в рамках благотворительной программы IT kids, которую фонд воплощает с 2023 года. За это время более 1100 подростков прошли бесплатное обучение. Первым стал курс "Новый Python" в партнерстве с Code Club Украина. Его завершили 352 участника, среди них 156 детей военных и переселенцев. Впоследствии стартовал курс по Scratch, который охватил 780 детей.

Предыдущие мастер-классы Build Up состоялись в Киеве и Стрые. Днепровское мероприятие продолжило эту серию и показало, что интерес к IT среди молодежи только растет.

Фото: Build Up
Фото: Build Up

Лилия Подоляк

ТехнологииОбразование
Андрей Матюха
Фонд Андрея Матюхи
Днепр
Стрый
Киев