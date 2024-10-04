ДТП з постраждалими побільшало на 11%: топ автодоріг, де стається найбільше аварій
Київ • УНН
В Україні сталося 16 621 ДТП з постраждалими від початку 2024 року, що на 11% більше, ніж торік. Найбільше аварій зафіксовано в Києві, Дніпропетровщині та Одещині, де кількість ДТП зросла на 40%.
В Україні сталося 16 621 ДТП з постраждалими від початку 2024 року, що на 11% більше, ніж торік. Найбільше аварій зафіксовано в Києві, Дніпропетровщині та Одещині, свідчать дані моніторингового сервісу Опендатабот, пише УНН.
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"16 621 ДТП з постраждалими сталося в Україні від початку 2024 року. Це на 11% більше, ніж за той самий період торік. 1 918 людей загинуло, а ще 20 862 отримали травми внаслiдок цих аварій", - ідеться у повідомленні.
Найбільше ДТП з постраждалими зафіксовано в наступних населених пунктах:
- Київ - 1 393 аварії;
- Дніпропетровщина - 1 350;
- Одещина - 1 148.
Саме на Одещині кількість аварій цього року рекордно зросла - аж на 40%, а кількість загиблих взагалі збільшилась на 70%.
Топ автодоріг України, де трапляється найбільше ДТП:
- M-06 Київ - Чоп - 292 ДТП;
- М-30 Стрий - Умань - Дніпро - Ізварине - 291 ДТП;
- M-03 Київ - Харків - Довжанський - 156 ДТП.
Топ причин ДТП з постраждалими:
- Порушення швидкості руху - 6 628 (39,9%)
- Порушення правил маневрування - 3 828 (23,0%)
- Порушення правил проїзду перехресть - 1 596 (9,6%)
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