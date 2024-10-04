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ДТП з постраждалими побільшало на 11%: топ автодоріг, де стається найбільше аварій

Київ • УНН

 • 26051 перегляди

В Україні сталося 16 621 ДТП з постраждалими від початку 2024 року, що на 11% більше, ніж торік. Найбільше аварій зафіксовано в Києві, Дніпропетровщині та Одещині, де кількість ДТП зросла на 40%.

В Україні сталося 16 621 ДТП з постраждалими від початку 2024 року, що на 11% більше, ніж торік. Найбільше аварій зафіксовано в Києві, Дніпропетровщині та Одещині, свідчать дані моніторингового сервісу Опендатабот, пише УНН.

Деталі

"16 621 ДТП з постраждалими сталося в Україні від початку 2024 року. Це на 11% більше, ніж за той самий період торік. 1 918 людей загинуло, а ще 20 862 отримали травми внаслiдок цих аварій", - ідеться у повідомленні.

Найбільше ДТП з постраждалими зафіксовано в наступних населених пунктах:

  • Київ - 1 393 аварії;
  • Дніпропетровщина - 1 350; 
  • Одещина - 1 148.

Саме на Одещині кількість аварій цього року рекордно зросла - аж на 40%, а кількість загиблих взагалі збільшилась на 70%.

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Топ автодоріг України, де трапляється найбільше ДТП:

  • M-06 Київ - Чоп - 292 ДТП; 
  • М-30 Стрий - Умань - Дніпро - Ізварине - 291 ДТП;
  • M-03 Київ - Харків - Довжанський - 156 ДТП.

Топ причин ДТП з постраждалими:

  • Порушення швидкості руху - 6 628 (39,9%) 
  • Порушення правил маневрування - 3 828 (23,0%)
  • Порушення правил проїзду перехресть - 1 596 (9,6%)
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Комп’ютерне моделювання ДТП: експерти КНДІСЕ розповіли, як цей тип досліджень допомагає встановити усі обставини аварій30.08.24, 11:35 • 93994 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
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