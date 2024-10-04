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ДТП с пострадавшими увеличилось на 11%: топ автодорог, где происходит больше всего аварий

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4 октября 2024, 06:28  •  1566 просмотра

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В Украине произошло 16 621 ДТП с пострадавшими с начала 2024 года, что на 11% больше, чем в прошлом году. Больше всего аварий зафиксировано в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях, где количество ДТП выросло на 40%.

В Украине произошло 16 621 ДТП с пострадавшими с начала 2024 года, что на 11% больше, чем в прошлом году. Больше всего аварий зафиксировано в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях, свидетельствуют данные мониторингового сервиса Опендатабот, пишет УНН.

Детали

«16 621 ДТП с пострадавшими произошло в Украине с начала 2024 года. Это на 11% больше, чем за тот же период прошлого года. 1 918 человек погибли, а еще 20 862 получили травмы в результате этих аварий», - говорится в сообщении.

Больше всего ДТП с пострадавшими зафиксировано в следующих населенных пунктах:

  • Киев - 1 393 аварии;
  • Днепропетровщина - 1 350; 
  • Одесская область - 1 148.

Именно в Одесской области количество аварий в этом году рекордно возросло - аж на 40%, а количество погибших вообще увеличилось на 70%.

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Топ автодорог Украины, где случается больше всего ДТП:

  • M-06 Киев - Чоп - 292 ДТП; 
  • М-30 Стрый - Умань - Днепр - Изварино - 291 ДТП;
  • M-03 Киев - Харьков - Довжанский - 156 ДТП.

Топ причин ДТП с пострадавшими:

  • Нарушение скорости движения - 6 628 (39,9%) 
  • Нарушение правил маневрирования - 3 828 (23,0%)
  • Нарушение правил проезда перекрестков - 1 596 (9,6%)
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Компьютерное моделирование ДТП: эксперты КНИИСЭ рассказали, как этот тип исследований помогает установить все обстоятельства аварий30 августа 2024, 08:35 • 93596 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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