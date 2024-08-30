Компьютерное моделирование ДТП: эксперты КНИИСЭ рассказали, как этот тип исследований помогает установить все обстоятельства аварий

В осенне-зимний период из-за осложнения погодных условий и ухудшения видимости, как правило, возрастает количество дорожно-транспортных происшествий на автодорогах Украины. Для того, чтобы установить все обстоятельства ДТП, четко определить виновника и пострадавших назначаются соответствующие экспертизы.

Как проводится судебная автотехническая экспертиза, какие вопросы она решает, и какие методы исследования используются для установления причин и обстоятельств аварий, и что такое компьютерное моделирование ДТП рассказали специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в эксклюзивном комментарии УНН.

Судебная автотехническая экспертиза это исследование связано с дорожно-транспортным происшествием. Ее целью является установление технического состояния транспортных средств, механизма ДТП и другие вопросы. В общем такие экспертизы назначаются в случаях, когда случаются ДТП, и у органов досудебного расследования нет четкого ответа на вопрос, кто виноват. В общем, с начала 2024 года в Институте назначено и выполняется более двух тысяч инженерно-транспортных экспертиз.

Основной вопрос, который решают эти экспертизы - это есть ли несоответствие требованиям правил дорожного движения и имеет ли это несоответствие причинную связь с ДТП. Часто также задаются вопросы о скорости движения автомобиля перед столкновением или в момент контакта, а также о технической состоятельности версии водителя. Например, мы устанавливаем, были ли в транспортном средстве (ТС) неисправности, которые могли стать причиной ДТП, когда именно они возникли, имел ли водитель возможность обнаружить эти неисправности до момента происшествия и мог ли предотвратить аварию при их наличии. Кроме того, рассматриваем, какой была скорость ТС в разные моменты ДТП, какое расстояние было необходимо для безопасного обгона, какой тормозной и остановочный путь ТС при определенной скорости и в условиях конкретной дорожной обстановки. Скорость может определяться с помощью программных комплексов, рекомендованных для внедрения в экспертную практику - объясняют эксперты КНИИСЭ.

По словам специалистов, они работают с информацией зафиксированной на месте событий. Эти данные включают детальное описание места аварии, наличие и характер следов торможения, расположение транспортных средств после столкновения, состояние дорожного покрытия, а также другие факторы, которые могли повлиять на ситуацию. В случае необходимости осуществляется осмотр ТС для выявления повреждений, которые могут свидетельствовать о скорости, направлении удара и т.д. Далее экспертами проводятся своеобразные математические расчеты, при необходимости - компьютерное моделирование ДТП, анализ технической документации и анализ действий водителя в соответствии с техническими требованиями ПДД.

"Компьютерное моделирование ДТП - это процесс использования специализированных программных комплексов для создания цифровой реконструкции ДТП. Моделирование позволяет воссоздать обстоятельства аварии с высокой точностью, учитывая различные факторы, такие как скорость транспортных средств, траектории их движения, условия дорожного покрытия, наличие препятствий, и даже погодные условия. Это один из методов исследования, который используется в комплексе с другими методами для максимально точного воссоздания обстоятельств ДТП и установления причинно-следственных связей между действиями участников события и его последствиями. Эксперт самостоятельно решает, стоит ли его использовать. Как правило, реконструкция механизма ДТП проводится в каждой 3-4-ой из 10-ти судебных экспертиз. В процессе компьютерного моделирования анализируются до 20 основных показателей и десятки вспомогательных, в случае необходимости", - отмечают эксперты.

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