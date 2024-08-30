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Комп’ютерне моделювання ДТП: експерти КНДІСЕ розповіли, як цей тип досліджень допомагає встановити усі обставини аварій

Комп’ютерне моделювання ДТП: експерти КНДІСЕ розповіли, як цей тип досліджень допомагає встановити усі обставини аварій

Київ • УНН

 • 93994 перегляди

Експерти КНДІСЕ розповіли про судову автотехнічну експертизу та комп'ютерне моделювання ДТП. Ці методи допомагають встановити всі обставини аварій, визначити винуватців та відтворити механізм пригоди з високою точністю.

В осінньо-зимовий період через ускладнення погодних умов та погіршення видимості, як правило зростає кількість дорожньо-транспортних пригод на автошляхах України. Для того, щоб встановити всі обставини ДТП, чітко визначити винуватця та потерпілих призначаються відповідні експертизи. 

Як проводиться судова автотехнічна експертиза, які питання вона вирішує, і які методи дослідження використовуються для встановлення причин і обставин аварій, і що таке комп’ютерне моделювання ДТП розповіли фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз в ексклюзивному коментарі УНН.

Судова автотехнічна експертиза це дослідження пов'язане з дорожньо-транспортною подією. Її метою є встановлення технічного стану транспортних засобів, механізму ДТП та інші питання. Загалом такі експертизи призначаються у випадках, коли трапляються ДТП, і в органів досудового розслідування немає чіткої відповіді на питання, хто винен. Загалом, з початку 2024 року в Інституті призначено й виконується понад дві тисячі інженерно-транспортних експертиз.

Основне питання, яке вирішують ці експертизи – це чи є невідповідність вимогам правил дорожнього руху і чи має ця невідповідність причинний зв'язок з ДТП. Часто також задаються питання про швидкість руху автомобіля перед зіткненням або в момент контакту, а також про технічну спроможність версії водія. Наприклад, ми встановлюємо, чи були в транспортному засобі (ТЗ)  несправності, які могли стати причиною ДТП, коли саме вони виникли, чи мав водій можливість виявити ці несправності до моменту пригоди і чи міг запобігти аварії за їх наявності. Крім того, розглядаємо, якою була швидкість ТЗ у різні моменти ДТП, яка відстань була необхідна для безпечного обгону, який гальмовий та зупинний шлях ТЗ при певній швидкості та в умовах конкретної дорожньої обстановки. Швидкість може визначатися за допомогою програмних комплексів, що рекомендовані для впровадження в експертну практику

– пояснюють експерти КНДІСЕ.

За словами фахівців, вони працюють з інформацією зафіксованою на місці подій. Ці дані включають детальний опис місця аварії, наявність і характер слідів гальмування, розташування транспортних після зіткнення, стан дорожнього покриття, а також інші фактори, що могли вплинути на ситуацію. У випадку необхідності здійснюється огляд ТЗ для виявлення пошкоджень, які можуть свідчити про швидкість, напрямок удару, тощо. Далі експертами проводяться своєрідні математичні розрахунки, при необхідності – комп’ютерне моделювання ДТП, аналіз технічної документації та аналіз дій водія відповідно до технічних вимог ПДР. 

"Комп'ютерне моделювання ДТП − це процес використання спеціалізованих програмних комплексів для створення цифрової реконструкції ДТП. Моделювання дозволяє відтворити обставини аварії з високою точністю, враховуючи різні фактори, такі як швидкість транспортних засобів, траєкторії їх руху, умови дорожнього покриття, наявність перешкод, і навіть погодні умови. Це один із методів дослідження, який використовується в комплексі з іншими методами для максимально точного відтворення обставин ДТП і встановлення причинно-наслідкових зв'язків між діями учасників події та її наслідками. Експерт самостійно вирішує, чи варто його використовувати. Як правило, реконструкція механізму ДТП проводиться у кожній 3-4-ій із 10-ти судових експертиз. У процесі компʼютерного моделювання аналізуються до 20 основних показників та десятки допоміжних, у разі потреби", − зазначають експерти.

П'яний водій Mercedes спричинив смертельну ДТП у Києві23.08.24, 12:36 • 49720 переглядiв

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

Кримінал та НПТехнології

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