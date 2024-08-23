П'яний водій Mercedes спричинив смертельну ДТП у Києві

У Києві нетверезий водій Мерседес влетів у відбійник, пасажир автівки загинув, керманичу повідомили про підозру. Про це УНН повідомляє із посиланням на столичну поліцію.

Деталі

Як повідомляється, смертельне ДТП відбулось вчора на вулиці Богатирській напередодні початку комендантської години.

Правоохоронці встановили, що 27-річний керманич позашляховика на заокругленні проїзної частини не впорався з керуванням та влетів у металевий відбійник.

Від удару 28-річний чоловік, який перебував на задньому пасажирському сидінні, через вікно вилетів на узбіччя дороги, отримавши травми несумісні з життям