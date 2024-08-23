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П'яний водій Mercedes спричинив смертельну ДТП у Києві

П'яний водій Mercedes спричинив смертельну ДТП у Києві

Київ • УНН

 • 49720 перегляди

У Києві нетверезий водій Mercedes врізався у відбійник, внаслідок чого загинув пасажир. 27-річному винуватцю аварії, у якого виявили 1,49 проміле алкоголю, повідомлено про підозру.

У Києві нетверезий водій Мерседес влетів у відбійник, пасажир автівки загинув, керманичу повідомили про підозру. Про це УНН повідомляє із посиланням на столичну поліцію. 

Деталі

Як повідомляється, смертельне ДТП відбулось вчора на вулиці Богатирській напередодні початку комендантської години. 

Правоохоронці встановили, що 27-річний керманич позашляховика на заокругленні проїзної частини не впорався з керуванням та влетів у  металевий відбійник.

Від удару 28-річний чоловік, який перебував на задньому пасажирському сидінні, через вікно вилетів на узбіччя дороги, отримавши травми несумісні з життям

- розповіли правоохоронці. 

Як встановили поліцейські, винуватець ДТП перебував у стані алкогольного сп’яніння – прилад Драгер показав 1,49 проміле.

Воді затримано. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 286-1 ККУ - порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого.

Їхав на матч Кубка України: президент ФК "Інгулець" Поворознюк потрапив у ДТП21.08.24, 17:39 • 17848 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

КиївКримінал та НП

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