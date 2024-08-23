П'яний водій Mercedes спричинив смертельну ДТП у Києві
Київ • УНН
У Києві нетверезий водій Mercedes врізався у відбійник, внаслідок чого загинув пасажир. 27-річному винуватцю аварії, у якого виявили 1,49 проміле алкоголю, повідомлено про підозру.
У Києві нетверезий водій Мерседес влетів у відбійник, пасажир автівки загинув, керманичу повідомили про підозру. Про це УНН повідомляє із посиланням на столичну поліцію.
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Як повідомляється, смертельне ДТП відбулось вчора на вулиці Богатирській напередодні початку комендантської години.
Правоохоронці встановили, що 27-річний керманич позашляховика на заокругленні проїзної частини не впорався з керуванням та влетів у металевий відбійник.
Від удару 28-річний чоловік, який перебував на задньому пасажирському сидінні, через вікно вилетів на узбіччя дороги, отримавши травми несумісні з життям
Як встановили поліцейські, винуватець ДТП перебував у стані алкогольного сп’яніння – прилад Драгер показав 1,49 проміле.
Воді затримано. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 286-1 ККУ - порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого.
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