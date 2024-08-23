Пьяный водитель Mercedes спровоцировал смертельное ДТП в Киеве

В Киеве нетрезвый водитель Мерседес влетел в отбойник, пассажир машины погиб, водителю сообщили о подозрении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на столичную полицию.

Детали

Как сообщается, смертельное ДТП произошло вчера на улице Богатырской накануне начала комендантского часа.

Правоохранители установили, что 27-летний водитель внедорожника на закруглении проезжей части не справился с управлением и влетел в металлический отбойник.

От удара 28-летний мужчина, находившийся на заднем пассажирском сиденье, через окно вылетел на обочину дороги, получив травмы несовместимые с жизнью - рассказали правоохранители.

Как установили полицейские, виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения - прибор Драгер показал 1,49 промилле.

Водитель задержан. Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 286-1 УКУ - нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшего.

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