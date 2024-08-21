Ехал на матч Кубка Украины: президент ФК "Ингулец" Поворознюк попал в ДТП
Киев • УНН
Александр Поворознюк, президент ФК "Ингулец", попал в аварию за 10 км до Ивано-Франковска, едучи на матч Кубка Украины. Он сообщил, что жив и в стабильном состоянии, а игра "Ингульца" против "Пробий Городенка" продолжается.
Предприниматель и президент ФК "Ингулец" Александр Поворознюк не справился с управлением и попал в ДТП, когда ехал на "Кубок Украины". Об этом он написал в своем Telegram, пишет УНН.
"Со мной все хорошо, можете не волноваться, я жив. Ехал на футбол "Кубок Украины" в Ивано-Франковскую область, за 10 км до места назначения не справился с управлением. Все хорошо, состояние стабильное", - написал Поворознюк.
Он также показал фото с места аварии.
Добавим
Сегодня "Ингулец" играет в 1/32 финала Кубка Украины против ФК "Пробий Городенка". Счет в матче 2:2, до сих пор продолжается игра.