Ехал на матч Кубка Украины: президент ФК "Ингулец" Поворознюк попал в ДТП

Предприниматель и президент ФК "Ингулец" Александр Поворознюк не справился с управлением и попал в ДТП, когда ехал на "Кубок Украины". Об этом он написал в своем Telegram, пишет УНН.

"Со мной все хорошо, можете не волноваться, я жив. Ехал на футбол "Кубок Украины" в Ивано-Франковскую область, за 10 км до места назначения не справился с управлением. Все хорошо, состояние стабильное", - написал Поворознюк.

Он также показал фото с места аварии.

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Сегодня "Ингулец" играет в 1/32 финала Кубка Украины против ФК "Пробий Городенка". Счет в матче 2:2, до сих пор продолжается игра.