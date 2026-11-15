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Зонд NASA «Вояджер-1» готовится преодолеть рубеж колоссального расстояния

Киев • УНН

 • 12819 просмотра

Зонд NASA достигнет расстояния в 26 миллиардов километров от Земли и останется самым удалённым рукотворным объектом. Аппарат работает в межзвёздном пространстве с 2012 года.

Зонд NASA «Вояджер-1» готовится преодолеть рубеж колоссального расстояния
NASA/JPL-Caltech/Handout via REUTERS

С момента запуска в 1977 году аппарат NASA «Вояджер-1» удалился от Земли на большее расстояние, чем любой другой космический корабль. Этот зонд, который много лет назад покинул пределы нашей Солнечной системы и теперь движется через межзвёздное пространство, приближается к знаменательной вехе: он преодолевает расстояние, которое свет проходит за 24 часа, — так называемый «световой день», передаёт УНН со ссылкой на Reuters.

«Световой день» составляет примерно 16 миллиардов миль (26 миллиардов километров). Как сообщили в космическом агентстве США, «Вояджер-1», движущийся через космический вакуум со скоростью почти 38 000 миль в час (61 000 км/ч), достигнет этого расстояния от Земли в среду в 5:16 утра по североамериканскому восточному времени (10:16 по Гринвичу). Этот автоматический аппарат в настоящее время является самым удалённым от Земли объектом, созданным человеком.

«Я рассматриваю это как инженерную веху, свидетельствующую об удивительной долговечности «Вояджера-1». Кроме того, это выдающееся техническое достижение — возможность поддерживать связь с аппаратом на таком огромном расстоянии», — отметил астрофизик Алан Каммингс, старший научный сотрудник Лаборатории космической радиации при Калифорнийском технологическом институте (Caltech), который работает в программе «Вояджер» ещё с 1973 года.

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Многим людям, вероятно, лучше знакомо понятие «светового года» — единицы измерения, используемой для описания огромных космических расстояний. Это путь, который световая частица (фотон) преодолевает за один год, — около 5,9 триллиона миль (9,5 триллиона километров). Например, ближайшие к нам звёзды за пределами Солнечной системы — три звезды, входящие в систему Альфа Центавра, — расположены на расстоянии около 4,24 светового года.

Добавим

«Вояджер-1» и его «близнец» — аппарат «Вояджер-2» — были запущены 49 лет назад. Они исследовали планеты внешней части Солнечной системы, после чего продолжили свой путь дальше в космос. «Вояджер-1» отправился в космос 5 сентября 1977 года на борту ракеты «Титан IIIE-Центавр» (Titan IIIE-Centaur) с мыса Канаверал во Флориде — через 16 дней после запуска «Вояджера-2», однако уже через несколько месяцев опередил своего «близнеца».

«»Вояджер-1» передал огромный объём новой информации о Юпитере и Сатурне, а также об их спутниках», — отметил Каммингс.

Аппарат обнаружил тонкое кольцо вокруг Юпитера и два ранее неизвестных спутника этой планеты — Фиву и Метиду. Позже он также обнаружил пять новых спутников Сатурна и кольцо, получившее название «кольцо G».

«После запуска в 1977 году «Вояджер-2» выбрал другой маршрут через Солнечную систему, чтобы посетить Уран и Нептун. Ожидается, что через девять лет, в ноябре 2035 года, «Вояджер-2» будет находиться на расстоянии одного светового дня от Земли», — рассказал Каммингс.

В 2012 году «Вояджер-1» пересёк внешнюю границу гелиосферы — защитной оболочки из заряженных частиц и магнитных полей, созданной Солнцем, — и вошёл в межзвёздное пространство, продолжая собирать данные.

«Это был первый космический аппарат, передавший сведения об энергетических спектрах галактических космических лучей (быстрых энергичных частиц) в диапазоне низких энергий. Внутри гелиосферы зафиксировать эти частицы невозможно, поскольку их отталкивает солнечный ветер. Это было настоящим «святым Граалем» для физики космических лучей низких энергий», — объяснил Каммингс, эксперт в области космических лучей.

«Вояджер-2» вошёл в межзвёздное пространство в 2018 году.

Каммингс попал в научную команду «Вояджера» случайно: эксперимент по изучению космических лучей с помощью аэростата — основа его докторской диссертации в Калифорнийском технологическом институте (Caltech) — не приземлился в северной части Канады, как планировалось.

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«Он облетел вокруг земного шара полтора раза, а в конце концов оказался в руках Советского Союза. Похоже, он упал без парашюта и был фактически уничтожен», — рассказал Каммингс.

"Было решено, что эксперимент завершён, и вскоре после начала разработки подсистемы для изучения космических лучей на «Вояджере» (в 1973 году) мне предложили там работу. Потеря аэростата стала для меня удачей, ведь миссия «Вояджер» стала основой всей моей карьеры. Я работаю над ней и анализирую полученные данные уже 53 года», — отметил Каммингс.

Он присоединился к команде «Вояджера» в 29 лет, а сейчас ему 82.

На борту обоих аппаратов «Вояджер» размещена «Золотая пластинка» — носитель, призванный рассказать историю Земли любым разумным внеземным существам, которые могут наткнуться на космический корабль. Эта пластинка — 12-дюймовый (30,5 см) медный диск, покрытый золотом, — содержит разнообразные изображения и звуки, отражающие культуру нашей планеты.

Среди них — музыкальные произведения, в частности песня рок-музыканта Чака Берри «Johnny B. Goode», Пятая симфония Бетховена, песни австралийских аборигенов, а также устные приветствия на 55 языках и инструкции о том, как найти Землю.

Впоследствии некоторые эксперты начали ставить под сомнение целесообразность предоставления указаний о местонахождении нашей планеты — ведь на «Золотую пластинку» могут наткнуться враждебно настроенные существа, которые захотят захватить Землю.

«С годами я слышал подобные опасения, но сам никогда из-за этого не переживал. Вероятность того, что инопланетяне найдут её, крайне мала», — сказал Каммингс.

Антонина Туманова

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