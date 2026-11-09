NASA объявило набор нового поколения астронавтов для миссий на Луну и Марс

Американское космическое агентство NASA объявило набор нового поколения астронавтов для миссий на Луне и подготовки полётов на Марс в рамках программы Artemis. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

"Люди, которых мы отберём, смогут ходить по Луне, жить и работать на лунной базе, а также помогать разрабатывать системы и операции, которые в конечном итоге доставят экипажи на Марс", — заявил администратор NASA Джаред Айзекман.

Крайний срок подачи заявок — полночь в четверг, 3 декабря. Окончательный отбор кандидатов планируют завершить в конце 2027 года.

Претенденты должны быть гражданами США и соответствовать квалификационным требованиям: иметь степень магистра в области науки, технологий, инженерии или математики (STEM), профильное медицинское образование, опыт пилотирования или не менее двух лет обучения по докторской программе, а также не менее трёх лет профессионального стажа.

В последний раз NASA набирало астронавтов в 2024 году, отобрав в итоге десять кандидатов из более чем 8 тысяч претендентов. Всего с 1960-х годов агентство привлекло к подготовке 370 человек, а нынешний корпус насчитывает 32 действующих астронавта.

План возвращения американцев на Луну рассчитан на 2028 год при поддержке компаний SpaceX и Blue Origin.

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