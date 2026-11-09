NASA оголосило набір нового покоління астронавтів для місій на Місяць і Марс
Київ • УНН
NASA оголосило новий набір астронавтів для програми Artemis і місій на Місяць. Заявки прийматимуть до 3 грудня, відбір завершать у 2027 році.
Американське космічне агентство NASA оголосило набір нового покоління астронавтів для місій на Місяць і підготовки польотів на Марс у межах програми Artemis. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.
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"Люди, яких ми відберемо, зможуть ходити по Місяцю, жити й працювати на місячній базі, а також допомагати розробляти системи й операції, які зрештою доправлять екіпажі на Марс", — заявив адміністратор NASA Джаред Айзекман.
Кінцевий термін подачі заявок – опівночі четверга, 3 грудня. Остаточний відбір кандидатів планують завершити наприкінці 2027 року.
Претенденти мають бути громадянами США та відповідати кваліфікаційним вимогам: мати магістерський ступінь у галузі науки, технологій, інженерії чи математики (STEM), профільну медичну освіту, досвід пілотування або щонайменше два роки навчання за докторською програмою, а також від трьох років професійного стажу.
Востаннє NASA набирало астронавтів у 2024 році, відібравши в результаті десятеро кандидатів із понад 8 тисяч претендентів. Загалом із 1960-х років агентство залучило до підготовки 370 осіб, а нинішній корпус налічує 32 діючих астронавти.
План повернення американців на Місяць розрахований на 2028 рік за підтримки компаній SpaceX та Blue Origin.
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