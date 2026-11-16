Стало известно, почему НАТО отменило саммит в Албании в 2027 году

НАТО решило отменить запланированный на 2027 год саммит лидеров Альянса в Албании на фоне разногласий между союзниками по вопросам Украины, Ирана и военных расходов. В то же время организация сокращает количество встреч на высшем уровне из-за значительных финансовых и политических затрат. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

По данным агентства, союзники имеют разные позиции по ряду ключевых вопросов, в частности войны в Украине, конфликта в Иране и финансирования обороны.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объяснил, что Альянс гибко подходит к проведению саммитов и организует их тогда, когда возникает необходимость.

НАТО сокращает количество встреч

В рамках реорганизации Альянс также уменьшает количество министерских встреч. В 2027 году министры иностранных дел соберутся лишь 1 раз вместо 2, а октябрьское заседание министров обороны не планируется.

Одной из причин называют высокую стоимость организации саммитов. В частности, подготовка встречи в Нидерландах в 2025 году продолжалась около года и стоила примерно 100 млн долларов.

Рютте подчеркнул, что обеспечение безопасности встреч с участием 32 стран НАТО и государств-партнеров требует значительных ресурсов.

В то же время Альянс официально называет сокращение встреч частью реорганизации, а не следствием конкретных политических разногласий.

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