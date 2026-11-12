НАТО не будет проводить саммит в Тиране в 2027 году — премьер-министр Албании

$45.320.1850.480.60
ukenru
Эксклюзив
18:13 • 12977 просмотра
Фабрика фейков: как российская пропаганда манипулирует информацией об антикоррупционных расследованиях в Украине
17:53 • 13010 просмотра
13 ноября в Украине будут действовать графики отключений — сколько придется сидеть без света
17:42 • 13209 просмотра
Жильё станет доступнее для семей с детьми: какие масштабные изменения готовят в программе "єОселя"
17:20 • 12959 просмотра
Украинка Екатерина Садурская установила мировой рекорд во фридайвингеPhotoVideo
16:35 • 12900 просмотра
Уиткофф после визита в Москву заявил о договоренности относительно следующей трехсторонней встречи
16:23 • 12048 просмотра
"Одна легенда змінит другую" — Трамп предложил назначить Тима Кука новым гендиректором Nvidia
15:07 • 14381 просмотра
Дженсен Хуанг, лицо бума ИИ, после скандала ушёл с поста CEO Nvidia
14:49 • 15058 просмотра
"Нужно выяснить все детали" — в ОП отреагировали на предложение путина провести гуммиссию в Константиновке
14:16 • 20597 просмотра
В Краматорске прекратит работу последнее отделение ПриватБанка, а также все отделения и банкоматы Ощадбанка
13:28 • 41751 просмотра
Европарламент провёл мини-пленарную сессию в Брюсселе: какие решения приняты и что они означают для Украины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Уиткофф и Кушнер начали переговоры с путиным в кремле - первые детали12 ноября, 12:18 • 31351 просмотра
У берегов Флориды затопили легендарный лайнер, чтобы создать крупнейший в мире искусственный риф12 ноября, 13:01 • 35220 просмотра
Мэру Днепра Филатову грозит обвинение в государственной измене — СМИ14:11 • 11701 просмотра
От гарантий безопасности до миллиардов помощи: что обсуждают на саммите в Дублине и чего ожидать Украине15:01 • 18588 просмотра
"Аллигатор" больше не полетит - что известно о сбитом "дружественным огнём" Ка-52 PhotoVideo17:00 • 12156 просмотра
публикации
Фабрика фейков: как российская пропаганда манипулирует информацией об антикоррупционных расследованиях в Украине
Эксклюзив
18:13 • 12957 просмотра
Жильё станет доступнее для семей с детьми: какие масштабные изменения готовят в программе "єОселя"17:42 • 13200 просмотра
"Аллигатор" больше не полетит - что известно о сбитом "дружественным огнём" Ка-52 PhotoVideo17:00 • 12199 просмотра
От гарантий безопасности до миллиардов помощи: что обсуждают на саммите в Дублине и чего ожидать Украине15:01 • 18636 просмотра
Европарламент провёл мини-пленарную сессию в Брюсселе: какие решения приняты и что они означают для Украины13:28 • 41749 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Стив Уиткофф
Давид Арахамия
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Германия
Европа
Реклама
УНН Lite
Барабанщик Duran Duran Роджер Тейлор покидает группу — стала известна причина18:16 • 3238 просмотра
Украинка Екатерина Садурская установила мировой рекорд во фридайвингеPhotoVideo17:20 • 12952 просмотра
Европейское исследование выявило 900 миллионов галактик, а также тайны «тёмной Вселенной» — СМИ16:51 • 7044 просмотра
В Германии ищут смотрителя башни XII века с бесплатным жильём, но есть нюанс16:18 • 9722 просмотра
Драка между бойцами UFC Нурмагомедовым и Двалишвили в Абу-Даби: полиция заявила о восьми задержанных Video15:30 • 9934 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Шахед-136
Ка-50
Ми-8

НАТО не будет проводить саммит в Тиране в 2027 году — премьер-министр Албании

Киев • УНН

 • 1050 просмотра

Эди Рама заявил, что саммит НАТО точно не будут проводить в Албании в 2027 году. В 2028 году встречу могут организовать в Тиране.

НАТО не будет проводить саммит в Тиране в 2027 году — премьер-министр Албании

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что саммит НАТО не состоится в Тиране в 2027 году. По его словам, общей позиции относительно даты проведения встречи лидеров Альянса пока нет. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН. 

Проблема заключается в том, что в настоящее время нет общей позиции относительно того, когда состоится саммит. Точно не в 2027 году

- сказал Рама.

Он добавил, что в случае проведения саммита в 2028 году местом встречи станет Тирана.

Как сообщало издание в июне, планы по проведению саммита НАТО в Албании в следующем году оказались под вопросом из-за противодействия администрации президента США Дональда Трампа и недовольства некоторых членов Альянса низкими расходами Тираны на оборону.

В то же время НАТО рассматривает возможность отказаться от практики ежегодного проведения саммитов. По словам дипломатов, Альянс всё ещё может принять решение о проведении встречи лидеров в короткие сроки в 2026 году, однако не в Албании.

Представитель НАТО в четверг подтвердил, что следующий саммит Альянса состоится в Албании, но дату его проведения ещё не определили.

В декларации по итогам саммита НАТО в Гааге в июне 2025 года лидеры Альянса заявляли, что следующая встреча состоится в Турции в 2026 году, а после неё — в Албании.

Однако в декларации по итогам саммита в Анкаре в июле 2026 года конкретные место и дату следующей встречи уже не указали.

НАТО планирует изменить военную стратегию, сосредоточившись на сдерживании россии - Politico11.11.26, 15:53 • 3924 просмотра

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Эди Рама
НАТО
Албания
Дональд Трамп
Анкара
Турция