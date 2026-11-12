НАТО не будет проводить саммит в Тиране в 2027 году — премьер-министр Албании
Киев • УНН
Эди Рама заявил, что саммит НАТО точно не будут проводить в Албании в 2027 году. В 2028 году встречу могут организовать в Тиране.
Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что саммит НАТО не состоится в Тиране в 2027 году. По его словам, общей позиции относительно даты проведения встречи лидеров Альянса пока нет. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Проблема заключается в том, что в настоящее время нет общей позиции относительно того, когда состоится саммит. Точно не в 2027 году
Он добавил, что в случае проведения саммита в 2028 году местом встречи станет Тирана.
Как сообщало издание в июне, планы по проведению саммита НАТО в Албании в следующем году оказались под вопросом из-за противодействия администрации президента США Дональда Трампа и недовольства некоторых членов Альянса низкими расходами Тираны на оборону.
В то же время НАТО рассматривает возможность отказаться от практики ежегодного проведения саммитов. По словам дипломатов, Альянс всё ещё может принять решение о проведении встречи лидеров в короткие сроки в 2026 году, однако не в Албании.
Представитель НАТО в четверг подтвердил, что следующий саммит Альянса состоится в Албании, но дату его проведения ещё не определили.
В декларации по итогам саммита НАТО в Гааге в июне 2025 года лидеры Альянса заявляли, что следующая встреча состоится в Турции в 2026 году, а после неё — в Албании.
Однако в декларации по итогам саммита в Анкаре в июле 2026 года конкретные место и дату следующей встречи уже не указали.
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