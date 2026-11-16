В сети показали спутниковые снимки последствий атаки на российский порт Усть-Луга

В результате украинской атаки на российский порт Усть-Луга в Ленинградской области 11 ноября полностью выгорели как минимум 5 резервуаров с нефтепродуктами. Масштабы повреждений стали известны после появления новых спутниковых снимков. Об этом сообщает «Радио Свобода», пишет УНН.

Детали

На опубликованных спутниковых кадрах видны 5 полностью уничтоженных огнём ёмкостей для хранения нефтепродуктов. Возле нескольких других резервуаров заметны следы пены, которую спасатели использовали для тушения пожара.

Снимки позволили оценить последствия удара, поскольку ранее российские власти сообщали лишь о возгорании в портовой зоне.

Что известно об атаке на порт Усть-Луга

В ночь на 11 ноября после атаки на территории порта вспыхнул масштабный пожар. Первые кадры возгорания появились ещё ночью, а около 6:00 губернатор Ленинградской области подтвердил пожар.

Позже российские власти сообщили о 3 пострадавших. Спутники NASA также зафиксировали крупное возгорание на территории порта.

Пожар был настолько масштабным, что его зарево могли наблюдать даже жители соседней Эстонии.

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