"Ночь, когда загорелась Балтика": Генштаб показал поражение порта Усть-Луга в РФ
Киев • УНН
В порту Усть-Луга повреждены пять резервуаров, установка гидрокрекинга, насосная станция и причал. Возник масштабный пожар.
В Генеральном штабе ВСУ показали поражение нефтяной инфраструктуры порта Усть-Луга в Ленинградской области РФ. Об этом сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что Усть-Луга — один из ключевых российских портов на Балтике. Через его терминалы на экспорт поступают российская нефть и нефтепродукты, а выручка от них финансирует производство ракет и дронов для ударов по Украине. Именно поэтому порт уже не впервые оказывается под ударами.
В результате попаданий БПЛА по объектам нефтяной инфраструктуры порта больше всего пострадал резервуарный парк. Повреждены пять резервуаров с нефтепродуктами общим объемом 150 000 кубометров. Возник масштабный пожар. Повреждена и производственная часть: поражена установка гидрокрекинга, где также вспыхнул пожар, а еще аппарат воздушного охлаждения и насосная станция
Указывается, что под удар попал и причал, с которого нефтепродукты отгружают на танкеры.
Каждый пораженный резервуар, установка или причал сокращают нефтяные поступления в бюджет страны-агрессора, из которого финансируются война и производство оружия
Напомним
Накануне в Ленинградской области РФ дроны атаковали порт Усть-Луга, где расположен крупнейший нефтяной терминал России. Пожар был виден за десятки километров.
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