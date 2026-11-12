"Ночь, когда загорелась Балтика": Генштаб показал поражение порта Усть-Луга в РФ

В Генеральном штабе ВСУ показали поражение нефтяной инфраструктуры порта Усть-Луга в Ленинградской области РФ. Об этом сообщает УНН.

Отмечается, что Усть-Луга — один из ключевых российских портов на Балтике. Через его терминалы на экспорт поступают российская нефть и нефтепродукты, а выручка от них финансирует производство ракет и дронов для ударов по Украине. Именно поэтому порт уже не впервые оказывается под ударами.

В результате попаданий БПЛА по объектам нефтяной инфраструктуры порта больше всего пострадал резервуарный парк. Повреждены пять резервуаров с нефтепродуктами общим объемом 150 000 кубометров. Возник масштабный пожар. Повреждена и производственная часть: поражена установка гидрокрекинга, где также вспыхнул пожар, а еще аппарат воздушного охлаждения и насосная станция