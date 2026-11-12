"Ніч, коли запалала Балтика": Генштаб показав ураження порту усть-луга в рф
Київ • УНН
У порту усть-луга пошкоджено п’ять резервуарів, гідрокрекінгову установку, насосну станцію та причал. Виникла масштабна пожежа.
У Генеральному штабі ЗСУ показали ураження нафтової інфраструктури порту усть-луга у ленінградській області рф. Про це повідомляє УНН.
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Зазначається, що усть-луга - один із ключових російських портів на Балтиці. Через його термінали йде на експорт російська нафта та нафтопродукти, а виручка від них фінансує виробництво ракет і дронів для ударів по Україні. Саме тому порт уже не вперше опиняється під ударами.
Внаслідок влучань БпЛА по об'єктах нафтової інфраструктури порту найбільше постраждав резервуарний парк. Пошкоджено п'ять резервуарів із нафтопродуктами загальним об'ємом 150 000 кубометрів. Виникло масштабне займання. Пошкоджено і виробничу частину: уражено установку гідрокрекінгу, де також спалахнула пожежа, а ще апарат повітряного охолодження та насосну станцію
Вказується, що під удар потрапив і причал, з якого нафтопродукти відвантажують на танкери.
Кожен уражений резервуар, установка чи причал скорочують нафтові надходження до бюджету країни-агресора, з якого фінансується війна та виробництво зброї
Нагадаємо
Напередодні у ленінградській області рф дрони атакували порт усть-луга, де розташований найбільший нафтовий термінал росії. Пожежу було видно за десятки кілометрів.
Один з найбільших на Балтиці: Сили оборони уразили НПЗ в усть-лузі02.09.26, 15:49 • 7076 переглядiв