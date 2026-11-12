"Ніч, коли запалала Балтика": Генштаб показав ураження порту усть-луга в рф

У Генеральному штабі ЗСУ показали ураження нафтової інфраструктури порту усть-луга у ленінградській області рф. Про це повідомляє УНН.

Зазначається, що усть-луга - один із ключових російських портів на Балтиці. Через його термінали йде на експорт російська нафта та нафтопродукти, а виручка від них фінансує виробництво ракет і дронів для ударів по Україні. Саме тому порт уже не вперше опиняється під ударами.

- йдеться у дописі до івдео.

Внаслідок влучань БпЛА по об'єктах нафтової інфраструктури порту найбільше постраждав резервуарний парк. Пошкоджено п'ять резервуарів із нафтопродуктами загальним об'ємом 150 000 кубометрів. Виникло масштабне займання. Пошкоджено і виробничу частину: уражено установку гідрокрекінгу, де також спалахнула пожежа, а ще апарат повітряного охолодження та насосну станцію

Вказується, що під удар потрапив і причал, з якого нафтопродукти відвантажують на танкери.

Кожен уражений резервуар, установка чи причал скорочують нафтові надходження до бюджету країни-агресора, з якого фінансується війна та виробництво зброї