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"Ніч, коли запалала Балтика": Генштаб показав ураження порту усть-луга в рфVideo
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"Ніч, коли запалала Балтика": Генштаб показав ураження порту усть-луга в рф

Київ • УНН

 • 34 перегляди

У порту усть-луга пошкоджено п’ять резервуарів, гідрокрекінгову установку, насосну станцію та причал. Виникла масштабна пожежа.

"Ніч, коли запалала Балтика": Генштаб показав ураження порту усть-луга в рф

У Генеральному штабі ЗСУ показали ураження нафтової інфраструктури порту усть-луга у ленінградській області рф. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що усть-луга - один із ключових російських портів на Балтиці. Через його термінали йде на експорт російська нафта та нафтопродукти, а виручка від них фінансує виробництво ракет і дронів для ударів по Україні. Саме тому порт уже не вперше опиняється під ударами.

Внаслідок влучань БпЛА по об'єктах нафтової інфраструктури порту найбільше постраждав резервуарний парк. Пошкоджено п'ять резервуарів із нафтопродуктами загальним об'ємом 150 000 кубометрів. Виникло масштабне займання. Пошкоджено і виробничу частину: уражено установку гідрокрекінгу, де також спалахнула пожежа, а ще апарат повітряного охолодження та насосну станцію

- йдеться у дописі до івдео.

Вказується, що під удар потрапив і причал, з якого нафтопродукти відвантажують на танкери.

Кожен уражений резервуар, установка чи причал скорочують нафтові надходження до бюджету країни-агресора, з якого фінансується війна та виробництво зброї

- резюмували у Генштабі.

Нагадаємо

Напередодні у ленінградській області рф дрони атакували порт усть-луга, де розташований найбільший нафтовий термінал росії. Пожежу було видно за десятки кілометрів.

Один з найбільших на Балтиці: Сили оборони уразили НПЗ в усть-лузі02.09.26, 15:49 • 7076 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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