Дрони атакували найбільший нафтовий термінал росії в усть-лузі - ЗМІ

В ніч на середу, 11 листопада, дрони атакували порт усть-луга в ленінградській області рф. Про це повідомляє УНН із посиланням на OSINT-канали та місцеві пабліки.

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У порту Усть-Луга розташований однойменний нафтовий термінал. Він займає близько 100 га і відвантажує до 30 млн. тонн нафтопродуктів на рік, що робить його найбільшим комплексом такого профілю у всій росії.

Перед вибухами у ленінградській області оголосили загрозу БпЛА, а в санкт-петербурзі фіксували масові перебої з інтернетом. росавіація повідомила про тимчасові обмеження в аеропорту Пулково.

Пожежу видно за десятки кілометрів - йдеться в одному з дописів.

Нагадаємо

У ніч на 1 листопада Сили оборони уразили нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у місті Кстово Нижньогородської області - один із найбільших НПЗ росії.

Один з найбільших на Балтиці: Сили оборони уразили НПЗ в усть-лузі