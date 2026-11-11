Дрони атакували найбільший нафтовий термінал росії в усть-лузі - ЗМІ
Київ • УНН
У ленінградській області дрони атакували порт усть-луга, де розташований найбільший нафтовий термінал росії. Пожежу було видно за десятки кілометрів.
В ніч на середу, 11 листопада, дрони атакували порт усть-луга в ленінградській області рф. Про це повідомляє УНН із посиланням на OSINT-канали та місцеві пабліки.
Деталі
У порту Усть-Луга розташований однойменний нафтовий термінал. Він займає близько 100 га і відвантажує до 30 млн. тонн нафтопродуктів на рік, що робить його найбільшим комплексом такого профілю у всій росії.
Перед вибухами у ленінградській області оголосили загрозу БпЛА, а в санкт-петербурзі фіксували масові перебої з інтернетом. росавіація повідомила про тимчасові обмеження в аеропорту Пулково.
Пожежу видно за десятки кілометрів
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Один з найбільших на Балтиці: Сили оборони уразили НПЗ в усть-лузі02.09.26, 15:49 • 7073 перегляди