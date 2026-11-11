Дроны атаковали крупнейший нефтяной терминал России в Усть-Луге — СМИ

В ночь на среду, 11 ноября, дроны атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на OSINT-каналы и местные паблики.

Детали

В порту Усть-Луга расположен одноимённый нефтяной терминал. Он занимает около 100 га и отгружает до 30 млн тонн нефтепродуктов в год, что делает его крупнейшим комплексом такого профиля во всей России.

Перед взрывами в Ленинградской области объявили угрозу БПЛА, а в Санкт-Петербурге фиксировали массовые перебои с интернетом. Росавиация сообщила о временных ограничениях в аэропорту Пулково.

Пожар видно за десятки километров - говорится в одной из публикаций.

Напомним

В ночь на 1 ноября Силы обороны поразили нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области — один из крупнейших НПЗ России.

Один из крупнейших на Балтике: Силы обороны поразили НПЗ в Усть-Луге