Дроны атаковали крупнейший нефтяной терминал России в Усть-Луге — СМИ
Киев • УНН
В Ленинградской области дроны атаковали порт Усть-Луга, где расположен крупнейший нефтяной терминал России. Пожар было видно за десятки километров.
В ночь на среду, 11 ноября, дроны атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на OSINT-каналы и местные паблики.
Детали
В порту Усть-Луга расположен одноимённый нефтяной терминал. Он занимает около 100 га и отгружает до 30 млн тонн нефтепродуктов в год, что делает его крупнейшим комплексом такого профиля во всей России.
Перед взрывами в Ленинградской области объявили угрозу БПЛА, а в Санкт-Петербурге фиксировали массовые перебои с интернетом. Росавиация сообщила о временных ограничениях в аэропорту Пулково.
Пожар видно за десятки километров
Напомним
В ночь на 1 ноября Силы обороны поразили нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области — один из крупнейших НПЗ России.
Один из крупнейших на Балтике: Силы обороны поразили НПЗ в Усть-Луге02.09.26, 15:49 • 7073 просмотра