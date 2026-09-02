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Один из крупнейших на Балтике: Силы обороны поразили НПЗ в Усть-Луге

Киев • УНН

 • 1072 просмотра

Украинские военные поразили комплекс "НОВАТЭК-Усть-Луга" мощностью более 6 млн тонн в год. Предприятие обеспечивает потребности армии рф.

Один из крупнейших на Балтике: Силы обороны поразили НПЗ в Усть-Луге

Во вторник, 1 сентября, Силы обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод "НОВАТЭК-Усть-Луга" в слободке Ленинградской области рф, который является одним из крупнейших на Балтийском море. Проектная мощность комплекса по переработке стабильного газового конденсата составляет более 6 млн тонн в год, сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Производственный комплекс "НОВАТЭК" в Усть-Луге - комплекс по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата, расположенный в порту Усть-Луга. Данное предприятие производит нефть (легкую и тяжелую), керосин, дизельную фракцию и компонент судового топлива (мазут).

Комплекс является составляющей производственно-логистической инфраструктуры "НОВАТЭК" в порту Усть-Луга. Он также задействован в обеспечении потребностей российской оккупационной армии.

Российские НПЗ один за другим подвергаются атакам ВСУ. Может ли Украина достать остальные?02.09.2026, 08:00 • 31598 просмотров

Евгений Устименко

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