Один из крупнейших на Балтике: Силы обороны поразили НПЗ в Усть-Луге
Киев • УНН
Украинские военные поразили комплекс "НОВАТЭК-Усть-Луга" мощностью более 6 млн тонн в год. Предприятие обеспечивает потребности армии рф.
Во вторник, 1 сентября, Силы обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод "НОВАТЭК-Усть-Луга" в слободке Ленинградской области рф, который является одним из крупнейших на Балтийском море. Проектная мощность комплекса по переработке стабильного газового конденсата составляет более 6 млн тонн в год, сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Производственный комплекс "НОВАТЭК" в Усть-Луге - комплекс по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата, расположенный в порту Усть-Луга. Данное предприятие производит нефть (легкую и тяжелую), керосин, дизельную фракцию и компонент судового топлива (мазут).
Комплекс является составляющей производственно-логистической инфраструктуры "НОВАТЭК" в порту Усть-Луга. Он также задействован в обеспечении потребностей российской оккупационной армии.
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