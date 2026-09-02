Один з найбільших на Балтиці: Сили оборони уразили НПЗ в усть-лузі

У вівторок, 1 вересня, Сили оборони України уразили нафтопереробний завод "НОВАТЭК-Усть-Луга" у слобідці ленінградської області рф, який є одним з найбільших на Балтійському морі. Проєктна потужність комплексу з переробки стабільного газового конденсату становить понад 6 млн тонн на рік, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

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Виробничий комплекс "НОВАТЭК" в Усть-Лузі - комплекс з фракціонування та перевалки стабільного газового конденсату, розташований у порту Усть-Луга. Дане підприємство виробляє нафту (легку та важку), керосин, дизельну фракцію та компонент суднового палива (мазут).

Комплекс є складовою виробничо-логістичної інфраструктури "НОВАТЭК" у порту Усть-Луга. Він також задіяний в забезпеченні потреб російської окупаційної армії.

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