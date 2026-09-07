Київ готує резерви води та продуктів на випадок надзвичайних ситуацій
Київ • УНН
Столиця формує резерви води й продуктів на випадок відключень та надзвичайних ситуацій. Гаряче харчування зможуть отримати 25 тисяч людей.
У столиці створюють запаси продуктів і питної води на випадок тривалих відключень електроенергії та інших надзвичайних ситуацій. Першочергово місто готується надавати допомогу малозабезпеченим киянам і людям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Про це повідомив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олег Куявський, пише УНН.
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За його словами, у межах підготовки до осінньо-зимового періоду 2026–2027 років у Києві сформували та постійно підтримують необхідні запаси основних груп продовольчих товарів. Це дасть змогу оперативно забезпечувати малозабезпечених містян продуктами першої необхідності в разі ускладнення роботи енергосистеми.
Також ці запаси можна буде використовувати:
- у пунктах незламності – під час тривалих відключень електроенергії;
- для допомоги постраждалим унаслідок надзвичайних ситуацій;
- для забезпечення працівників, залучених до аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.
Для цього, за підтримки благодійних і громадських організацій місто має можливість організувати гаряче харчування для 25 000 людей. Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА також планує закупити ще 20 000 продовольчих наборів, які можна буде використати в разі надзвичайних ситуацій.
Підготовкою та розподілом резервів займається Гуманітарний штаб Києва, створений у лютому 2022 року. Він координує взаємодію між міською владою, районними адміністраціями, комунальними підприємствами, благодійними організаціями та донорами. Штаб також контролює облік ресурсів і організовує їхнє оперативне постачання у разі погіршення безпекової ситуації або виникнення нагальних потреб.
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