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Атака на Київ: двоє загиблих і семеро постраждалих

Київ • УНН

 • 9722 перегляди

Унаслідок атаки на Київ у ніч проти 8 вересня загинули двоє людей, семеро постраждали. У Подільському районі горить склад.

Атака на Київ: двоє загиблих і семеро постраждалих

Внаслідок ворожої атаки на Київ у ніч на вівторок, 8 вересня, загинули дві людини. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що станом на 06:30 відомо про 7 постраждалих.

На жаль, також є інформація про 2 загиблих внаслідок ворожої атаки

- йдеться у повідомленні.

Також у КМВА повідомили, що у Подільському районі фіксується загоряння складського приміщення. Нині у Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу БпЛА.

Нагадаємо

Внаслідок російської атаки на Київ у ніч на вівторок, 8 вересня, у Голосіївському районі виникла пожежа на території навчального закладу. В житловому будинку люди виявилися заблокованими.

Київ атакований ракетами: пошкоджено житловий будинок та автомобіль08.09.26, 03:59 • 4596 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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