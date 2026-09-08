Атака на Київ: двоє загиблих і семеро постраждалих
Київ • УНН
Унаслідок атаки на Київ у ніч проти 8 вересня загинули двоє людей, семеро постраждали. У Подільському районі горить склад.
Внаслідок ворожої атаки на Київ у ніч на вівторок, 8 вересня, загинули дві людини. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація, інформує УНН.
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Зазначається, що станом на 06:30 відомо про 7 постраждалих.
На жаль, також є інформація про 2 загиблих внаслідок ворожої атаки
Також у КМВА повідомили, що у Подільському районі фіксується загоряння складського приміщення. Нині у Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу БпЛА.
Нагадаємо
Внаслідок російської атаки на Київ у ніч на вівторок, 8 вересня, у Голосіївському районі виникла пожежа на території навчального закладу. В житловому будинку люди виявилися заблокованими.
Київ атакований ракетами: пошкоджено житловий будинок та автомобіль08.09.26, 03:59 • 4596 переглядiв