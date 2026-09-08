Атака на Київ: двоє загиблих і семеро постраждалих

Внаслідок ворожої атаки на Київ у ніч на вівторок, 8 вересня, загинули дві людини. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація, інформує УНН.

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Зазначається, що станом на 06:30 відомо про 7 постраждалих.

На жаль, також є інформація про 2 загиблих внаслідок ворожої атаки - йдеться у повідомленні.

Також у КМВА повідомили, що у Подільському районі фіксується загоряння складського приміщення. Нині у Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу БпЛА.

Нагадаємо

Внаслідок російської атаки на Київ у ніч на вівторок, 8 вересня, у Голосіївському районі виникла пожежа на території навчального закладу. В житловому будинку люди виявилися заблокованими.

Київ атакований ракетами: пошкоджено житловий будинок та автомобіль