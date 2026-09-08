Атака на Киев: двое погибших и семеро пострадавших
Киев • УНН
В результате атаки на Киев в ночь на 8 сентября погибли два человека, семеро пострадали. В Подольском районе горит склад.
В результате вражеской атаки на Киев в ночь на вторник, 8 сентября, погибли два человека. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что по состоянию на 06:30 известно о 7 пострадавших.
К сожалению, также есть информация о 2 погибших в результате вражеской атаки
Также в КГВА сообщили, что в Подольском районе зафиксировано возгорание складского помещения. В настоящее время в Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы БпЛА.
Напомним
В результате российской атаки на Киев в ночь на вторник, 8 сентября, в Голосеевском районе возник пожар на территории учебного заведения. В жилом доме люди оказались заблокированными.
Киев атакован ракетами: повреждены жилой дом и автомобиль08.09.26, 03:59 • 4092 просмотра