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Атака на Киев: двое погибших и семеро пострадавших

Киев • УНН

 • 5376 просмотра

В результате атаки на Киев в ночь на 8 сентября погибли два человека, семеро пострадали. В Подольском районе горит склад.

Атака на Киев: двое погибших и семеро пострадавших

В результате вражеской атаки на Киев в ночь на вторник, 8 сентября, погибли два человека. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что по состоянию на 06:30 известно о 7 пострадавших.

К сожалению, также есть информация о 2 погибших в результате вражеской атаки

- говорится в сообщении.

Также в КГВА сообщили, что в Подольском районе зафиксировано возгорание складского помещения. В настоящее время в Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы БпЛА.

Напомним

В результате российской атаки на Киев в ночь на вторник, 8 сентября, в Голосеевском районе возник пожар на территории учебного заведения. В жилом доме люди оказались заблокированными.

Киев атакован ракетами: повреждены жилой дом и автомобиль08.09.26, 03:59 • 4092 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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