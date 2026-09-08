Атака на Киев: двое погибших и семеро пострадавших

В результате вражеской атаки на Киев в ночь на вторник, 8 сентября, погибли два человека. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что по состоянию на 06:30 известно о 7 пострадавших.

К сожалению, также есть информация о 2 погибших в результате вражеской атаки - говорится в сообщении.

Также в КГВА сообщили, что в Подольском районе зафиксировано возгорание складского помещения. В настоящее время в Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы БпЛА.

Напомним

В результате российской атаки на Киев в ночь на вторник, 8 сентября, в Голосеевском районе возник пожар на территории учебного заведения. В жилом доме люди оказались заблокированными.

Киев атакован ракетами: повреждены жилой дом и автомобиль