Голосеевский район

В Голосеевском и Подольском районах Киева зафиксировано попадание обломков и возгорание. На место происшествия выехали экстренные службы, информация о пострадавших уточняется.
В результате атаки БпЛА в Киеве обломки упали на открытую территорию в Днепровском районе. В Голосеевском районе повреждены отделка стен и выбиты окна в жилом доме. Также в Соломенском районе загорелся пожар, есть один пострадавший.
Обломки ракет упали в трех районах Киева, повредив автомобили, крышу дома и супермаркет. По данным КГВА, в результате атаки рф на столицу пострадавших не зафиксировано.
В Соломенском районе Киева ликвидировали пожар, вызванный падением обломков ракеты. Обломки также упали возле многоквартирного дома и супермаркета, пострадавших нет.
Во время ракетной атаки на Киев осколки повредили крышу многоэтажки и упали на территорию школы. В других районах обломки повредили автомобиль и упали на открытых территориях, пострадавших нет.
Во время атаки рф на Киев обломки ракет упали в Соломенском, Шевченковском и Голосеевском районах. В Голосеевском районе обломок пробил крышу микроавтобуса, информация о пострадавших уточняется.
Утром враг нанес ракетный удар по Киеву, применив ракеты «Кинжал». ПВО успешно уничтожило все воздушные цели. Зафиксировано падение обломков в Голосеевском и Соломенском районах, без разрушений и пострадавших.
Уровень загрязнения воздуха в Киеве превышает норму из-за пыли и дыма, но не угрожает здоровью. По прогнозам, ситуация улучшится до конца недели.
Из-за грозы в Киеве был подтоплен торговый центр "Магеллан" и некоторые улицы, а деревья упали на областную дорогу до Макарова.
8 июля в результате массированного ракетного удара России по Киеву погибли 33 человека и 125 получили ранения, в том числе 10 детей.
По данным главы Киевской городской военной администрации, в результате массированного российского ракетного удара по Киеву погибло 27 человек, в том числе 3 детей, 82 человека получили ранения.
В результате массированного ракетного удара России по Киеву 22 человека погибли и 82 получили ранения, были зафиксированы повреждения в 7 районах города, включая разрушение части детской больницы "Охматдет".
Энергетики работают над восстановлением электроснабжения с использованием резервных источников.
Девять человек погибли и 33 получили ранения в результате массированного ракетного удара россии по Киеву, повредив гражданскую инфраструктуру в 7 районах.
По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате российского ракетного удара в Киеве погибли 8 человек, 25 получили ранения.
По предварительным данным, 8 человек погибли и 15 получили ранения в результате российской ракетной атаки на Киев, спасательные работы продолжаются в нескольких районах города.
Российская ракетная атака на Киев вызвала последствия в 7 районах города, в том числе в больнице и жилых домах, что привело к жертвам и пожарам.
Во время российского ракетного удара по Киеву обломки упали в 6 районах - Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском - вызвав повреждения зданий, в частности пожар в жилом доме.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах и падении обломков во многих районах украинской столицы во время массированного ракетного обстрела со стороны россии.
В жилом комплексе "Республика" на Теремках в Голосеевском районе Киева произошел масштабный пожар, который спасатели локализовали в 22:37 после того, как огонь распространился на площадь 70 квадратных метров.
Почти половина пешеходных подходов в Киеве не соответствуют требованиям инклюзивности, что затрудняет передвижение и интеграцию в общественную жизнь людей с инвалидностью и маломобильных групп населения, сообщает председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам градостроительства.
К концу дня свет всем частным потребителям в Киеве, которые остались без электричества из-за российской ракетной атаки, должен быть восстановлен.
В результате ракетного удара по столице были повреждены частное домовладение, станция технического обслуживания, автомойка, 6 автомобилей и склад. Кроме того, возник пожар, но сообщений о жертвах нет.
В Голосеевском районе Киева вспыхнул пожар, в результате которого загорелись автомобильные шины и перекинулись на деревья и прилегающее здание станции технического обслуживания на площади 500 квадратных метров.
Полиция возбудила уголовное дело против должностных лиц "Киевтеплоэнерго" по факту хищения бюджетных средств во время реконструкции теплосетей в Киеве, в том числе на участке, где произошел прорыв трубы на улице Антоновича.
Киевлянин нашел в лесополосе Голосеевского района 3 ручные гранаты и патроны к автомату. Мужчина вызвал на место находки правоохранителей.
В ряде районов столицы частично исчез свет. Как сообщает YASNO, применены экстренные отключения электроэнергии.
Прошлой ночью противник не применял ракетные удары и беспилотники типа "шахед", но Воздушные силы постоянно наблюдают активность российских тактических самолетов Су-34 и Су-35 вблизи границы с Украиной.
Учитель киевской школы словесно оскорблял и угрожал ребенку-переселенцу, называя его "сепаратистом". Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека взял дело под личный контроль и требовал беспристрастного расследования дискриминационных действий педагога.
В Киеве саперы обезвредили боеголовку новейшей российской высокоточной ракеты Х-69, которую обнаружил местный житель в Голосеевском районе.