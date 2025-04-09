Голосеевский район

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28346 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 41570 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 47826 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
9 апреля, 13:59 • 54586 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 66881 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 56488 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 55732 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 119434 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81664 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 226099 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2.9м/с
61%
Популярные новости

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 87218 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 20245 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 17170 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 15972 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 17588 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 87223 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 119434 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 226099 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 403184 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 395606 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 10904 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 15979 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 17177 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 20251 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 75093 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Места

Голосеевский район

Новости по теме

Атака на столицу: зафиксировано попадание обломков и возгорание в довох районах

В Голосеевском и Подольском районах Киева зафиксировано попадание обломков и возгорание. На место происшествия выехали экстренные службы, информация о пострадавших уточняется.

Война • 12 февраля, 02:57 • 36585 просмотра

В Киеве упали обломки вражеских дронов: одному пострадавшему медики оказали помощь на месте

В результате атаки БпЛА в Киеве обломки упали на открытую территорию в Днепровском районе. В Голосеевском районе повреждены отделка стен и выбиты окна в жилом доме. Также в Соломенском районе загорелся пожар, есть один пострадавший.

Война • 21 октября, 02:24 • 107406 просмотра

Последствия атаки рф на Киев: повреждены машины, крыша жилого дома и кровля супермаркета

Обломки ракет упали в трех районах Киева, повредив автомобили, крышу дома и супермаркет. По данным КГВА, в результате атаки рф на столицу пострадавших не зафиксировано.

Война • 7 октября, 08:30 • 35374 просмотра

В Соломенском районе Киева ликвидировали пожар, который возник из-за атаки рф. Обломки ракеты упали возле супермаркета

В Соломенском районе Киева ликвидировали пожар, вызванный падением обломков ракеты. Обломки также упали возле многоквартирного дома и супермаркета, пострадавших нет.

Война • 7 октября, 07:00 • 24694 просмотра

Атака "Кинжалов" на Киев: один из обломков упал на территорию школы

Во время ракетной атаки на Киев осколки повредили крышу многоэтажки и упали на территорию школы. В других районах обломки повредили автомобиль и упали на открытых территориях, пострадавших нет.

Война • 7 октября, 06:51 • 20766 просмотра

В Киеве обломки вражеских ракет упали в трех районах: Кличко рассказал о повреждениях

Во время атаки рф на Киев обломки ракет упали в Соломенском, Шевченковском и Голосеевском районах. В Голосеевском районе обломок пробил крышу микроавтобуса, информация о пострадавших уточняется.

Война • 7 октября, 06:24 • 20605 просмотра

Ракетная атака рф на Киев: ПВО уничтожила все цели, обломки упали в двух районах

Утром враг нанес ракетный удар по Киеву, применив ракеты «Кинжал». ПВО успешно уничтожило все воздушные цели. Зафиксировано падение обломков в Голосеевском и Соломенском районах, без разрушений и пострадавших.

Война • 7 октября, 06:11 • 20105 просмотра

Загрязнение воздуха в столице сохранится до конца недели

Уровень загрязнения воздуха в Киеве превышает норму из-за пыли и дыма, но не угрожает здоровью. По прогнозам, ситуация улучшится до конца недели.

Общество • 4 октября, 11:06 • 17872 просмотра

Непогода в столице: ТЦ Магелан подтопило, а улицы ушли под воду

Из-за грозы в Киеве был подтоплен торговый центр "Магеллан" и некоторые улицы, а деревья упали на областную дорогу до Макарова.

Киев • 17 июля, 15:52 • 24151 просмотра

В результате последнего массированного удара рф в Киеве погибли 33 человека, еще 125 ранены - ГСЧС

8 июля в результате массированного ракетного удара России по Киеву погибли 33 человека и 125 получили ранения, в том числе 10 детей.

Война • 11 июля, 10:17 • 59796 просмотра

Массированный ракетный удар по Киеву: количество жертв возросло до 27, из них - трое детей

По данным главы Киевской городской военной администрации, в результате массированного российского ракетного удара по Киеву погибло 27 человек, в том числе 3 детей, 82 человека получили ранения.

Война • 8 июля, 18:33 • 56168 просмотра

Последствия утреннего удара рф по Киеву: разрушения в семи районах, более сотни пострадавших, среди которых дети

В результате массированного ракетного удара России по Киеву 22 человека погибли и 82 получили ранения, были зафиксированы повреждения в 7 районах города, включая разрушение части детской больницы "Охматдет".

Война • 8 июля, 16:12 • 30504 просмотра

В результате утренней атаки по столице полностью разрушены или повреждены три трансформаторных подстанции

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения с использованием резервных источников.

Война • 8 июля, 09:55 • 41216 просмотра

Жертвами атаки рф в Киеве уже стало 9 человек, еще 33 пострадали - Офис Генпрокурора

Девять человек погибли и 33 получили ранения в результате массированного ракетного удара россии по Киеву, повредив гражданскую инфраструктуру в 7 районах.

Война • 8 июля, 09:53 • 25145 просмотра

В Киеве количество пострадавших из-за удара рф возросло до 25 - ГСЧС

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате российского ракетного удара в Киеве погибли 8 человек, 25 получили ранения.

Война • 8 июля, 09:46 • 58138 просмотра

Атака рф на Киев: ГСЧС сообщает об увеличении количества жертв до 8

По предварительным данным, 8 человек погибли и 15 получили ранения в результате российской ракетной атаки на Киев, спасательные работы продолжаются в нескольких районах города.

Война • 8 июля, 09:34 • 88643 просмотра

Ракетный удар рф по Киеву: падение обломков зафиксировали в 7 районах, ГСЧС показала последствия

Российская ракетная атака на Киев вызвала последствия в 7 районах города, в том числе в больнице и жилых домах, что привело к жертвам и пожарам.

Война • 8 июля, 08:45 • 46416 просмотра

Атака рф на Киев: обломки упали в 6 районах

Во время российского ракетного удара по Киеву обломки упали в 6 районах - Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском - вызвав повреждения зданий, в частности пожар в жилом доме.

Война • 8 июля, 08:08 • 57644 просмотра

В Киеве еще взрыв - мэр

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах и падении обломков во многих районах украинской столицы во время массированного ракетного обстрела со стороны россии.

Война • 8 июля, 07:58 • 69886 просмотра

Пожар в Голосеевском районе Киева локализовали - ГСЧС

В жилом комплексе "Республика" на Теремках в Голосеевском районе Киева произошел масштабный пожар, который спасатели локализовали в 22:37 после того, как огонь распространился на площадь 70 квадратных метров.

Общество • 2 июля, 20:13 • 47863 просмотра
Эксклюзив

Почти 50% пешеходных подходов в Киеве и близко не соответствуют требованиям инклюзивности - Шуляк

Почти половина пешеходных подходов в Киеве не соответствуют требованиям инклюзивности, что затрудняет передвижение и интеграцию в общественную жизнь людей с инвалидностью и маломобильных групп населения, сообщает председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам градостроительства.

Общество • 19 июня, 09:32 • 101543 просмотра

Свет жителям Киева, оставшимся без электричества из-за российской атаки, восстановят до конца дня - советник КГГА

К концу дня свет всем частным потребителям в Киеве, которые остались без электричества из-за российской ракетной атаки, должен быть восстановлен.

Война • 31 мая, 09:33 • 58863 просмотра

Ракетный удар по Киеву: начальник КГВА сообщил детали

В результате ракетного удара по столице были повреждены частное домовладение, станция технического обслуживания, автомойка, 6 автомобилей и склад. Кроме того, возник пожар, но сообщений о жертвах нет.

Война • 31 мая, 04:52 • 29836 просмотра

Масштабный пожар на столичном СТО: спасатели пытаются обуздать пламя

В Голосеевском районе Киева вспыхнул пожар, в результате которого загорелись автомобильные шины и перекинулись на деревья и прилегающее здание станции технического обслуживания на площади 500 квадратных метров.

Киев • 21 мая, 16:23 • 26110 просмотра

Прорыв трубопровода вблизи ТРЦ Ocean Plaza: полиция открыла уголовное производство

Полиция возбудила уголовное дело против должностных лиц "Киевтеплоэнерго" по факту хищения бюджетных средств во время реконструкции теплосетей в Киеве, в том числе на участке, где произошел прорыв трубы на улице Антоновича.

Киев • 17 мая, 10:15 • 22146 просмотра

В Голосеевском районе столицы киевлянин нашел ручные гранаты

Киевлянин нашел в лесополосе Голосеевского района 3 ручные гранаты и патроны к автомату. Мужчина вызвал на место находки правоохранителей.

Киев • 15 мая, 12:54 • 23301 просмотра

В Киеве экстренные отключения электроэнергии - YASNO

В ряде районов столицы частично исчез свет. Как сообщает YASNO, применены экстренные отключения электроэнергии.

Киев • 14 мая, 18:37 • 54688 просмотра

Евлаш: этой ночью враг не применял ракетных ударов, однако Воздушные силы постоянно наблюдают активность вражеской тактической авиации

Прошлой ночью противник не применял ракетные удары и беспилотники типа "шахед", но Воздушные силы постоянно наблюдают активность российских тактических самолетов Су-34 и Су-35 вблизи границы с Украиной.

Война • 7 мая, 07:06 • 22053 просмотра

Столичный учитель назвал мальчика-переселенца сепаратистом: Лубинец обратился к правоохранителям

Учитель киевской школы словесно оскорблял и угрожал ребенку-переселенцу, называя его "сепаратистом". Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека взял дело под личный контроль и требовал беспристрастного расследования дискриминационных действий педагога.

Общество • 6 мая, 19:03 • 52582 просмотра

В Киеве саперы обезвредили боевую часть новейшей ракеты россиян Х-69

В Киеве саперы обезвредили боеголовку новейшей российской высокоточной ракеты Х-69, которую обнаружил местный житель в Голосеевском районе.

Война • 6 мая, 10:13 • 27202 просмотра