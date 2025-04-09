Голосеевский район

Почти 50% пешеходных подходов в Киеве и близко не соответствуют требованиям инклюзивности - Шуляк

Почти половина пешеходных подходов в Киеве не соответствуют требованиям инклюзивности, что затрудняет передвижение и интеграцию в общественную жизнь людей с инвалидностью и маломобильных групп населения, сообщает председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам градостроительства.