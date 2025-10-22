Россия в очередной раз атаковала Киев: погиб человек, в городе многочисленные пожары
Киев • УНН
Утром 22 октября Россия обстреляла Киев, вызвав пожар на 8-9 этажах многоэтажки в Днепровском районе. В результате атаки погиб человек. Городские власти также сообщили о возгорании нежилого здания.
Утром 22 октября россия в очередной раз обстреляла столицу Украины. В результате вражеской атаки погиб человек. В одном из районов вспыхнул пожар в многоэтажке, а также нежилом здании. Об этом информирует УНН со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.
Подробности
По словам Ткаченко, в Днепровском районе в результате вражеской атаки произошел пожар на уровне 8 и 9 этажей многоэтажки.
Есть информация об одном погибшем в результате атаки в Днепровском районе
"Фиксируем последствия атаки также в Дарницком районе по двум адресам - пожар в жилой многоэтажке и нежилом здании", - говорится в сообщении главы КГВА.
Напомним
В ночь на 22 октября Киев был атакован баллистикой. В городе после взрывов были зафиксированы пожары и обломки ракет в разных районах. Городские власти сообщали о вызове медиков. По предварительной информации, последствия обстрела в Киеве были зафиксированы по меньшей мере в трех районах: Голосеевском, Печерском и Днепровском.
В Броварах из-за российской атаки ранена женщина22.10.25, 01:58 • 1960 просмотров