Виклик медиків, пожежі в різних районах: що відомо про наслідки нічної атаки на Київ

У ніч проти 22 жовтня Київ був атакований балістикою. У місті після вибухів зафіксовано пожежі та уламки ракет в різних районах. Міська влада повідомила про виклик медиків. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал мера Києва Віталія Кличка, начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

Деталі

За попередньою інформацією, наслідки обстрілу у Києві зафіксовані щонайменше в трьох районах: Голосіївському, Печерському та Дніпровському.

Зокрема, за словами мера столиці, люди викликали швидку у Дарницькому районі.

Виклик медиків в Дарницький район Києва. Бригада виїхала - написав Віталій Кличко о 01:44.

"У Дарницькому районі, за адресою, куди викликали медиків, пошкоджень та постраждалих не виявили", - додав пізніше він.

Мер Києва також повідомив, що у Голосіївському районі після вибуху почалася пожежа.

Тимур Ткаченко поінформував, що у Печерському районі уламки впали в дворі житлового будинку. Палають автівки.

Наразі надходять повідомлення про наслідки атаки в Печерському районі. Попередньо, є пошкодження у дворі житлового будинку, займання автомобілів - йдеться у дописі Ткаченка.

Зазначається, що й у Дніпровському районі уламки впали у двір житлового будинку, а в іншому місці вибухова хвиля розбила вікна.

"У Дніпровському районі уламки впали в дворі одного з житлових будинків. Пожежі й потерпілих немає. Також в Дніпровському районі, за іншою адресою, вибуховою хвилею вибило скло в вікнах житлового будинку. Там теж без займання і потерпілих", - заявив Віталій Кличко.

