Виклик медиків, пожежі в різних районах: що відомо про наслідки нічної атаки на Київ
Київ • УНН
У ніч на 22 жовтня Київ зазнав ракетної атаки. Після вибухів у різних районах міста виникли пожежі, впали уламки ракет. Міська влада повідомила про залучення медиків.
У ніч проти 22 жовтня Київ був атакований балістикою. У місті після вибухів зафіксовано пожежі та уламки ракет в різних районах. Міська влада повідомила про виклик медиків. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал мера Києва Віталія Кличка, начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.
Деталі
За попередньою інформацією, наслідки обстрілу у Києві зафіксовані щонайменше в трьох районах: Голосіївському, Печерському та Дніпровському.
Зокрема, за словами мера столиці, люди викликали швидку у Дарницькому районі.
Виклик медиків в Дарницький район Києва. Бригада виїхала
"У Дарницькому районі, за адресою, куди викликали медиків, пошкоджень та постраждалих не виявили", - додав пізніше він.
Мер Києва також повідомив, що у Голосіївському районі після вибуху почалася пожежа.
Тимур Ткаченко поінформував, що у Печерському районі уламки впали в дворі житлового будинку. Палають автівки.
Наразі надходять повідомлення про наслідки атаки в Печерському районі. Попередньо, є пошкодження у дворі житлового будинку, займання автомобілів
Зазначається, що й у Дніпровському районі уламки впали у двір житлового будинку, а в іншому місці вибухова хвиля розбила вікна.
"У Дніпровському районі уламки впали в дворі одного з житлових будинків. Пожежі й потерпілих немає. Також в Дніпровському районі, за іншою адресою, вибуховою хвилею вибило скло в вікнах житлового будинку. Там теж без займання і потерпілих", - заявив Віталій Кличко.
