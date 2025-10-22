Вызов медиков, пожары в разных районах: что известно о последствиях ночной атаки на Киев
Киев • УНН
В ночь на 22 октября Киев подвергся ракетной атаке. После взрывов в разных районах города возникли пожары, упали обломки ракет. Городские власти сообщили о привлечении медиков.
В ночь на 22 октября Киев был атакован баллистикой. В городе после взрывов зафиксированы пожары и обломки ракет в разных районах. Городские власти сообщили о вызове медиков. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко, начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.
Подробности
По предварительной информации, последствия обстрела в Киеве зафиксированы как минимум в трех районах: Голосеевском, Печерском и Днепровском.
В частности, по словам мэра столицы, люди вызвали скорую в Дарницком районе.
Вызов медиков в Дарницкий район Киева. Бригада выехала
"В Дарницком районе, по адресу, куда вызывали медиков, повреждений и пострадавших не обнаружили", - добавил позже он.
Мэр Киева также сообщил, что в Голосеевском районе после взрыва начался пожар.
Тимур Ткаченко проинформировал, что в Печерском районе обломки упали во дворе жилого дома. Горят автомобили.
Сейчас поступают сообщения о последствиях атаки в Печерском районе. Предварительно, есть повреждения во дворе жилого дома, возгорание автомобилей
Отмечается, что и в Днепровском районе обломки упали во двор жилого дома, а в другом месте взрывная волна разбила окна.
"В Днепровском районе обломки упали во дворе одного из жилых домов. Пожара и пострадавших нет. Также в Днепровском районе, по другому адресу, взрывной волной выбило стекла в окнах жилого дома. Там тоже без возгорания и пострадавших", - заявил Виталий Кличко.
россияне нанесли 9 ударов "шахедами" по Запорожью: один человек пострадал, в городе многочисленные разрушения (фото, видео)22.10.25, 01:12 • 1180 просмотров