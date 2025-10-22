Вызов медиков, пожары в разных районах: что известно о последствиях ночной атаки на Киев

В ночь на 22 октября Киев был атакован баллистикой. В городе после взрывов зафиксированы пожары и обломки ракет в разных районах. Городские власти сообщили о вызове медиков. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко, начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

Подробности

По предварительной информации, последствия обстрела в Киеве зафиксированы как минимум в трех районах: Голосеевском, Печерском и Днепровском.

В частности, по словам мэра столицы, люди вызвали скорую в Дарницком районе.

Вызов медиков в Дарницкий район Киева. Бригада выехала - написал Виталий Кличко в 01:44.

"В Дарницком районе, по адресу, куда вызывали медиков, повреждений и пострадавших не обнаружили", - добавил позже он.

Мэр Киева также сообщил, что в Голосеевском районе после взрыва начался пожар.

Тимур Ткаченко проинформировал, что в Печерском районе обломки упали во дворе жилого дома. Горят автомобили.

Сейчас поступают сообщения о последствиях атаки в Печерском районе. Предварительно, есть повреждения во дворе жилого дома, возгорание автомобилей - говорится в сообщении Ткаченко.

Отмечается, что и в Днепровском районе обломки упали во двор жилого дома, а в другом месте взрывная волна разбила окна.

"В Днепровском районе обломки упали во дворе одного из жилых домов. Пожара и пострадавших нет. Также в Днепровском районе, по другому адресу, взрывной волной выбило стекла в окнах жилого дома. Там тоже без возгорания и пострадавших", - заявил Виталий Кличко.

