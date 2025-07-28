Убытки на 1,6 млн грн: сообщено о подозрениях должностным лицам коммунальных предприятий пяти районов Киева

Пятерым должностным лицам КП "ДЭУ" в Дарницком, Соломенском, Голосеевском, Святошинском и Деснянском районах Киева сообщено о подозрениях. Их обвиняют в растрате денег коммунальных предприятий. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

Установлено, что подозреваемые, достоверно понимая, что некоторые из их подчиненных по совместительству привлечены к ремонту ул. Кирилловской в Подольском районе г. Киева и не находились по основному месту работы, подписывали и утверждали табели учета рабочего времени для этих работников и по основному месту работы.

Так, согласно документам, подписанным подозреваемыми, бригады одновременно по 8 часов в день работали и в своем районе, и в Подольском. Таким образом был осуществлен перерасход денег на оплату труда и ЕСВ на общую сумму почти 1,6 млн гривен