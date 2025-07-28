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Убытки на 1,6 млн грн: сообщено о подозрениях должностным лицам коммунальных предприятий пяти районов Киева

Киев • УНН

 • 422 просмотра

Пятерым должностным лицам КП "ДЭУ" в пяти районах Киева сообщено о подозрениях в растрате 1,6 млн грн. Они подписывали табели учета рабочего времени для работников, которые одновременно работали в разных местах, что привело к перерасходу средств на оплату труда и ЕСВ.

Убытки на 1,6 млн грн: сообщено о подозрениях должностным лицам коммунальных предприятий пяти районов Киева

Пятерым должностным лицам КП "ДЭУ" в Дарницком, Соломенском, Голосеевском, Святошинском и Деснянском районах Киева сообщено о подозрениях. Их обвиняют в растрате денег коммунальных предприятий. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

Детали

Установлено, что подозреваемые, достоверно понимая, что некоторые из их подчиненных по совместительству привлечены к ремонту ул. Кирилловской в Подольском районе г. Киева и не находились по основному месту работы, подписывали и утверждали табели учета рабочего времени для этих работников и по основному месту работы.

Так, согласно документам, подписанным подозреваемыми, бригады одновременно по 8 часов в день работали и в своем районе, и в Подольском. Таким образом был осуществлен перерасход денег на оплату труда и ЕСВ на общую сумму почти 1,6 млн гривен

- говорится в сообщении.

Действия подозреваемых квалифицированы ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 УК Украины, а именно как внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, растрата чужого имущества, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения.

Так, подозрения получили:

  • прораб КП ДЭУ Дарницкого района;
    • исполняющий обязанности начальника КП ДЭУ Соломенского района;
      • начальники КП ДЭУ Голосеевского, Святошинского, Деснянского районов.

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        Ольга Розгон

        Ольга Розгон

        КиевКриминал и ЧП
        Дарницкий район
        Подольский район (Киев)
        Святошинский район
        Соломенский район
        Голосеевский район
        Киев
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