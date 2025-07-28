Збитки на 1,6 млн грн: повідомлено про підозри посадовцям комунальних підприємств п’яти районів Києві
Київ • УНН
П'ятьом посадовцям КП "ШЕУ" у п'яти районах Києва повідомлено про підозри у розтраті 1,6 млн грн. Вони підписували табелі обліку робочого часу для працівників, які одночасно працювали в різних місцях, що призвело до перевитрати коштів на оплату праці та ЄСВ.
П'ятьом посадовцям КП "ШЕУ" у Дарницькому, Солом’янському, Голосіївському, Святошинському та Деснянському районах Києва повідомлено про підозри. Їх звинувачують у розтраті грошей комунальних підприємств. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, пише УНН.
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Встановлено, що підозрювані, достовірно розуміючи, що деякі з їхніх підлеглих за сумісництвом залучені до ремонту вул. Кирилівської в Подільському районі м. Києва та не перебували за основним місцем роботи, підписували та затверджували табелі обліку робочого часу для цих працівників і за основним місцем роботи.
Так, згідно документів, підписаних підозрюваними бригади одночасно по 8 годин на день працювали і у своєму районі, і у Подільському. Таким чином було здійснено перевитрату грошей на оплату праці та ЄСВ на загальну суму майже 1,6 млн гривень
Дії підозрюваних кваліфіковано ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України, а саме як внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, розтрата чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.
Так, підозри отримали:
- виконроб КП ШЕУ Дарницького району;
- виконувач обов’язків начальника КП ШЕУ
Солом’янського району;
- начальники КП ШЕУ Голосіївського,
Святошинського, Деснянського районів.
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