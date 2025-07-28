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Збитки на 1,6 млн грн: повідомлено про підозри посадовцям комунальних підприємств п’яти районів Києві

Київ • УНН

 • 444 перегляди

П'ятьом посадовцям КП "ШЕУ" у п'яти районах Києва повідомлено про підозри у розтраті 1,6 млн грн. Вони підписували табелі обліку робочого часу для працівників, які одночасно працювали в різних місцях, що призвело до перевитрати коштів на оплату праці та ЄСВ.

Збитки на 1,6 млн грн: повідомлено про підозри посадовцям комунальних підприємств п’яти районів Києві

П'ятьом посадовцям КП "ШЕУ" у Дарницькому, Солом’янському, Голосіївському, Святошинському та Деснянському районах Києва повідомлено про підозри. Їх звинувачують у розтраті грошей комунальних підприємств. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, пише УНН.

Деталі

Встановлено, що підозрювані, достовірно розуміючи, що деякі з їхніх підлеглих за сумісництвом залучені до ремонту вул. Кирилівської  в Подільському районі м. Києва та не перебували за основним місцем роботи, підписували та затверджували табелі обліку робочого часу для цих працівників і за основним місцем роботи.

Так, згідно документів, підписаних підозрюваними бригади одночасно по 8 годин на день працювали і у своєму районі, і у Подільському. Таким чином було здійснено перевитрату грошей на оплату праці та ЄСВ на загальну суму майже 1,6 млн гривень

- йдеться у повідомленні.

Дії підозрюваних кваліфіковано ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України, а саме як внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, розтрата чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.

Так, підозри отримали:

  • виконроб КП ШЕУ Дарницького району;
    • виконувач обов’язків начальника КП ШЕУ Солом’янського району;
      • начальники КП ШЕУ Голосіївського, Святошинського, Деснянського районів.

        На Львівщині викрито схеми розтрати 51 млн грн бюджетних коштів, 18 осіб отримали підозри - Кравченко25.07.25, 18:25 • 4587 переглядiв

        Ольга Розгон

        Ольга Розгон

        КиївКримінал та НП
        Дарницький район
        Подільський район
        Святошинський район
        Солом'янський район
        Голосіївський район
        Київ
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