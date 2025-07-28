Збитки на 1,6 млн грн: повідомлено про підозри посадовцям комунальних підприємств п’яти районів Києві

П'ятьом посадовцям КП "ШЕУ" у Дарницькому, Солом’янському, Голосіївському, Святошинському та Деснянському районах Києва повідомлено про підозри. Їх звинувачують у розтраті грошей комунальних підприємств. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, пише УНН.

Встановлено, що підозрювані, достовірно розуміючи, що деякі з їхніх підлеглих за сумісництвом залучені до ремонту вул. Кирилівської в Подільському районі м. Києва та не перебували за основним місцем роботи, підписували та затверджували табелі обліку робочого часу для цих працівників і за основним місцем роботи.

Так, згідно документів, підписаних підозрюваними бригади одночасно по 8 годин на день працювали і у своєму районі, і у Подільському. Таким чином було здійснено перевитрату грошей на оплату праці та ЄСВ на загальну суму майже 1,6 млн гривень