На Львівщині викрито схеми розтрати 51 млн грн бюджетних коштів, 18 осіб отримали підозри - Кравченко
Київ • УНН
На Львівщині викрито масштабні схеми розтрати бюджетних коштів на суму 51 млн грн, за якими 18 осіб отримали підозри. Серед підозрюваних – посадовці органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств та керівники компаній-підрядників.
На Львівщині викрили схеми розтрати бюджетних коштів. Сума збитків – 51 млн грн. Підозри отримали 18 осіб за збагачення, зловживання службовим становищем, недбалість. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, передає УНН.
Прокурори Львівської обласної та окружних прокуратур області спільно з іншими правоохоронними органами повідомили про підозру посадовцям органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, комунальних підприємств і керівникам компаній-підрядників. Дії цих осіб призвели до 51 млн грн збитків бюджету
Генпрокурор також розповів, хто і за які дії отримав підозру:
– заступник голови однієї з сільрад Львівщини – в умовах воєнного стану посадовець привласнив кошти під час закупівлі антидронових рушниць;
– 4 посадовці ДП "Ліси України" – безпідставно видавали лісорубні квитки, через що знищено щонайменше 9 530 дерев і завдано значну шкоду бюджету;
– в.о. керівника Франківської РДА, керівниця Галицької РДА Львова та директор компанії-підрядника – підрядник штучно завищив вартість аварійно-відновлювальних робіт житлових будинків після ракетного обстрілу на вул. Стрийській, а чиновники – погодили йому цю проектно-кошторисну документацію;
– державний інспектор митного поста "Яворів" Львівської митниці – організував незаконну схему ввезення товарів до України без сплати обов’язкових митних платежів;
– посадовиця органу соцзахисту Стрийської РДА та її чоловік-спільник – розтратили бюджетні кошти – гроші списували, як компенсації за фіктивними договорами за програмою "Муніципальна няня";
– інспектор управління капбудівництва Львівської ОВА – підписав акт виконаних робіт у навчальному закладі по роботах, які в дійсності не проводились;
– колишній директор комунального підприємства Самбора, директору компанії-підрядника, інженеру технагляду – здійснили "ремонт" трубопроводу. Але не в реальності, а лише на папері;
– ФОП та директор товариства – привласнили бюджетні кошти, які виділялись на капремонт відділення дитячого медзакладу Львова.
– директор одного з ТОВ – використовував службові повноваження для особистого збагачення. Поставив у Рава-Руську лікарню вугілля, якість якого не відповідала умовам договору.
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Знов і знов – те саме. Змінюються тільки назви міст. Львів, Чернівці, Київ – всюди чиновники намагаються обікрасти та обманути громаду. Людей, на благо яких вони мали б працювати. Органи прокуратури продовжать системне викриття і притягнення до відповідальності всіх порушників. Покарання – невідворотне. Працюємо далі