На Львівщині викрито схеми розтрати 51 млн грн бюджетних коштів, 18 осіб отримали підозри - Кравченко

На Львівщині викрили схеми розтрати бюджетних коштів. Сума збитків – 51 млн грн. Підозри отримали 18 осіб за збагачення, зловживання службовим становищем, недбалість. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, передає УНН.

Прокурори Львівської обласної та окружних прокуратур області спільно з іншими правоохоронними органами повідомили про підозру посадовцям органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, комунальних підприємств і керівникам компаній-підрядників. Дії цих осіб призвели до 51 млн грн збитків бюджету - повідомив Кравченко.

Генпрокурор також розповів, хто і за які дії отримав підозру:

– заступник голови однієї з сільрад Львівщини – в умовах воєнного стану посадовець привласнив кошти під час закупівлі антидронових рушниць;

– 4 посадовці ДП "Ліси України" – безпідставно видавали лісорубні квитки, через що знищено щонайменше 9 530 дерев і завдано значну шкоду бюджету;

– в.о. керівника Франківської РДА, керівниця Галицької РДА Львова та директор компанії-підрядника – підрядник штучно завищив вартість аварійно-відновлювальних робіт житлових будинків після ракетного обстрілу на вул. Стрийській, а чиновники – погодили йому цю проектно-кошторисну документацію;

– державний інспектор митного поста "Яворів" Львівської митниці – організував незаконну схему ввезення товарів до України без сплати обов’язкових митних платежів;

– посадовиця органу соцзахисту Стрийської РДА та її чоловік-спільник – розтратили бюджетні кошти – гроші списували, як компенсації за фіктивними договорами за програмою "Муніципальна няня";

– інспектор управління капбудівництва Львівської ОВА – підписав акт виконаних робіт у навчальному закладі по роботах, які в дійсності не проводились;

– колишній директор комунального підприємства Самбора, директору компанії-підрядника, інженеру технагляду – здійснили "ремонт" трубопроводу. Але не в реальності, а лише на папері;

– ФОП та директор товариства – привласнили бюджетні кошти, які виділялись на капремонт відділення дитячого медзакладу Львова.

– директор одного з ТОВ – використовував службові повноваження для особистого збагачення. Поставив у Рава-Руську лікарню вугілля, якість якого не відповідала умовам договору.

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