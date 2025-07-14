Привласнили мільйони бюджетних коштів на допомогу тяжкохворим пацієнтам: прокурори перевіряють причетність посадовців МОЗ та НСЗУ

В Україні викрили схему заволодіння посадовими особами ряду закладів охорони здоров’я мільйонів бюджетних коштів, виділених на допомогу тяжкохворим пацієнтам. Правоохоронці перевіряють причетність посадових осіб Національної служби здоров’я України та МОЗ України, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

... службові особи закладів охорони здоров’я під час реалізації бюджетної програми "Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення", головним розпорядником якої є Міністерство охорони здоров’я України, заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах

За даними прокурорів, заклади охорони здоров’я, які уклали договори з НСЗУ для надання медичних послуг у рамках Програми медичних гарантій у 2024 році заволоділи мільйонами бюджетних коштів, шляхом внесення недостовірних відомостей до електронної системи охорони здоров’я.

У Бюро економічної безпеки уточнили, що йдеться про медичні послуги за пакетом "Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям".

У межах досудового розслідування кримінального провадження за ч. 5, ст. 191 КК України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, сьогодні детективи БЕБ України та працівники ДСР Національної поліції України провели ряд обшуків за місцями роботи та проживання лікарів, під час яких виявлено та вилучено документи, які стали підставою для нарахування та виплати лікарям грошових коштів за 2024 рік за нібито надані медичні послуги пацієнтам, які фактично не надавались