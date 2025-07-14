Присвоили миллионы бюджетных средств на помощь тяжелобольным пациентам: прокуроры проверяют причастность должностных лиц Минздрава и НСЗУ

В Украине разоблачили схему завладения должностными лицами ряда учреждений здравоохранения миллионами бюджетных средств, выделенных на помощь тяжелобольным пациентам. Правоохранители проверяют причастность должностных лиц Национальной службы здоровья Украины и Минздрава Украины, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

... служебные лица учреждений здравоохранения при реализации бюджетной программы "Реализация программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения", главным распорядителем которой является Министерство здравоохранения Украины, завладели бюджетными средствами в особо крупных размерах - говорится в сообщении.

По данным прокуроров, учреждения здравоохранения, заключившие договоры с НСЗУ для предоставления медицинских услуг в рамках Программы медицинских гарантий в 2024 году, завладели миллионами бюджетных средств путем внесения недостоверных сведений в электронную систему здравоохранения.

В Бюро экономической безопасности уточнили, что речь идет о медицинских услугах по пакету "Мобильная паллиативная медицинская помощь взрослым и детям".

В рамках досудебного расследования уголовного производства по ч. 5, ст. 191 УК Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора, сегодня детективы БЭБ Украины и сотрудники ДСР Национальной полиции Украины провели ряд обысков по местам работы и проживания врачей, во время которых обнаружены и изъяты документы, ставшие основанием для начисления и выплаты врачам денежных средств за 2024 год за якобы оказанные медицинские услуги пациентам, которые фактически не предоставлялись - указано в сообщении.

В Офисе Генпрокурора уточняют, что речь идет о миллионных суммах бюджетных средств. Проверяется причастность должностных лиц Национальной службы здоровья Украины и Минздрава Украины к совершению указанных преступлений.

Также продолжаются следственные действия с целью проверки причастности к упомянутой схеме завладения бюджетными средствами других медицинских учреждений, оказывавших аналогичные услуги.

Досудебное расследование продолжается.