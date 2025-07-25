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На Львовщине разоблачены схемы растраты 51 млн грн бюджетных средств, 18 человек получили подозрения - Кравченко

Киев • УНН

 • 1174 просмотра

На Львовщине разоблачены масштабные схемы растраты бюджетных средств на сумму 51 млн грн, по которым 18 человек получили подозрения. Среди подозреваемых – должностные лица органов местного самоуправления, коммунальных предприятий и руководители компаний-подрядчиков.

На Львовщине разоблачены схемы растраты 51 млн грн бюджетных средств, 18 человек получили подозрения - Кравченко

Во Львовской области разоблачили схемы растраты бюджетных средств. Сумма ущерба – 51 млн грн. Подозрения получили 18 человек за обогащение, злоупотребление служебным положением, халатность. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает УНН.

Прокуроры Львовской областной и окружных прокуратур области совместно с другими правоохранительными органами сообщили о подозрении должностным лицам органов местного самоуправления, исполнительной власти, коммунальных предприятий и руководителям компаний-подрядчиков. Действия этих лиц привели к 51 млн грн убытков бюджету 

- сообщил Кравченко.

Генпрокурор также рассказал, кто и за какие действия получил подозрение:

– заместитель председателя одного из сельсоветов Львовщины – в условиях военного положения должностное лицо присвоило средства во время закупки антидроновых ружей;

– 4 должностных лица ГП "Леса Украины" – безосновательно выдавали лесорубочные билеты, из-за чего уничтожено по меньшей мере 9 530 деревьев и нанесен значительный ущерб бюджету;

– и.о. руководителя Франковской РГА, руководитель Галицкой РГА Львова и директор компании-подрядчика – подрядчик искусственно завысил стоимость аварийно-восстановительных работ жилых домов после ракетного обстрела на ул. Стрыйской, а чиновники – согласовали ему эту проектно-сметную документацию;

– государственный инспектор таможенного поста "Яворов" Львовской таможни – организовал незаконную схему ввоза товаров в Украину без уплаты обязательных таможенных платежей;

– должностное лицо органа соцзащиты Стрыйской РГА и ее муж-сообщник – растратили бюджетные средства – деньги списывали, как компенсации по фиктивным договорам по программе "Муниципальная няня";

– инспектор управления капстроительства Львовской ОВА – подписал акт выполненных работ в учебном заведении по работам, которые в действительности не проводились;

– бывший директор коммунального предприятия Самбора, директору компании-подрядчика, инженеру технадзора – осуществили "ремонт" трубопровода. Но не в реальности, а только на бумаге;

– ФЛП и директор общества  – присвоили бюджетные средства, которые выделялись на капремонт отделения детского медучреждения Львова.

– директор одного из ООО – использовал служебные полномочия для личного обогащения. Поставил в Рава-Русскую больницу уголь, качество которого не соответствовало условиям договора.

Присвоили миллионы бюджетных средств на помощь тяжелобольным пациентам: прокуроры проверяют причастность должностных лиц Минздрава и НСЗУ14.07.25, 18:39 • 6119 просмотров

Снова и снова – то же самое. Меняются только названия городов. Львов, Черновцы, Киев – везде чиновники пытаются обокрасть и обмануть громаду. Людей, на благо которых они должны были бы работать. Органы прокуратуры продолжат системное разоблачение и привлечение к ответственности всех нарушителей. Наказание – неотвратимо. Работаем дальше 

- резюмировал Кравченко.
Антонина Туманова

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Львовская область
Руслан Кравченко
Яворов
Рава-Русская
Украина
Львов
Tesla
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