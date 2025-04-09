На Волыни военнообязанный напал на сотрудника территориального центра призыва и социальной поддержки, нанеся телесные повреждения, ему грозит до 5 лет лишения свободы за нападение на чиновника при исполнении служебных обязанностей.
Сотрудник территориального центра комплектования и социальной поддержки в городе Яворов Львовской области во время сопровождения военнообязанного на медкомиссию подвергся нападению и удару тупым предметом по голове, получив закрытую черепно-мозговую травму; нападающий найден и задержан.
Во Львовской области 26-летний мужчина был госпитализирован в состоянии средней тяжести после укуса змеи в левую лодыжку.
Бывшего офицера кгб приговорили к 15 годам заключения за предоставление разведывательных данных россии, на основании которых 13 марта 2022 года был нанесен ракетный удар по Яворовскому военному полигону во Львовской области.
Во Львовской области разгорелся скандал, когда зоозащитница из общественной организации "Спасение животных. Харьков" был задержан сотрудниками Территориального центра комплектования во время перевозки животных, что привело к конфликту с работниками центра.
Взрыв на пункте приема металлолома во Львовской области унес жизни двух человек, в связи с чем начато уголовное расследование.
На Львовщине ГБР разоблачило организованную преступную группу, которая обманывала мужчин, пытавшихся нелегально пересечь границу, обещая за $15 000 зарегистрировать их в системе "Шлях", а взамен требовала у них $20 000 под угрозой уголовного преследования.
Во Львовской области перевернулся автобус, в результате чего пострадали 16 человек, в том числе 17-летний ребенок.
В Николаевской области Служба безопасности Украины задержала женщину, которая тайно фиксировала места дислокации украинских войск и передавала информацию российским военным через анонимный чат. Женщину поймали при попытке передать разведывательные данные, которые могли бы разоблачить передвижения войск.