На Львовщине перевернулся рейсовый автобус: травмированы 16 человек

На Львовщине перевернулся рейсовый автобус "Львов-Липовец" вместе с пассажирами. Пострадали 16 человек. О ДТП в Яворивском район сообщил Львовский Областной Центр Экстренной Медицинской Помощи и Медицины катастроф, передает УНН.

В с. Прилбичи Яворивского района водитель рейсового автобуса сообщением "Львов-Липовец" не справившись с управлением, попал в ДТП. В результате этого автобус с пассажирами перевернулся. Пострадало 16 человек. - говорится в сообщении.

Детали

На место авто происшествия выехало 7 команд экстренной медицинской помощи.

Отмечается, что четырнадцать пострадавших, в том числе 17-летнего ребенка, с травмами различной степени госпитализировали в медицинские учреждения Львова и области.

Кроме того, еще двум пассажирам оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

Напомним

В конце февраля во Львовской области возле населенного пункта Старый Ярычев на автодороге Киев - Чоп произошло ДТП с участием грузовика и маршрутки. Тогда также пострадали люди.