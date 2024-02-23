ДТП за участі вантажівки та маршрутки сталась на Львівщині: є потерпілі
Київ • УНН
Аварія сталась біля населеного пункту Старий Яричів на автодорозі Київ — Чоп, є потрепілі.
У Львівській області сталась ДТП з потерпілими за участі вантажівки та маршрутки, передає УНН із посиланням на поліцію.
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За даними правоохоронців, аварія сталась біля населеного пункту Старий Яричів на автодорозі Київ — Чоп, є потрепілі.
Патрульні забезпечують реверсний рух та охорону місця події.
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