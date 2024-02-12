У майже 13 разів перевищив норму алкоголю в крові: у Запоріжжі п’яний водій влаштував ДТП

11 лютого у Запоріжжі сталася ДТП, п'яний водій легковика двічі влетів у припарковані авто. Рівень алкоголю в керманича перевищив допустиму норму в 13 разів. Про це повідомляє Патрульна поліція Запорізької області, пише УНН.

Автопригода сталася вчора. Водій автомобіля Volkswagen Golf не вибрав безпечної швидкості та під час зміни напрямку руху не переконався в безпеці та скоїв наїзд на припаркований транспортний засіб Chevrolet Lacetti, - йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що після того автівка Volkswagen продовжила неконтрольований рух та здійснила наїзд на ще один припаркований автомобіль Chrysler 200.

Надалі під час спілкування з порушником інспектори виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Керманич пройшов огляд на місці, результат виявився позитивний — 2,52 проміле (рівень алкоголю перевищив допустиму норму в 13 разів).

На водія інспектори склали протоколи за:

ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП)

ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом особою в стані сп’яніння)КупАП (Кодекс України про адміністративні правопорушення).

Нагадаємо

Кількість дорожньо-транспортних пригод в Україні зросла на 25% у 2023 році порівняно з 2022 роком. Цього року в аваріях загинуло понад 3 000 людей, причому перевищення швидкості стало причиною більш ніж половини смертельних ДТП.