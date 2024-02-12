У майже 13 разів перевищив норму алкоголю в крові: у Запоріжжі п’яний водій влаштував ДТП
Київ • УНН
П'яний водій, у якого рівень алкоголю в крові в 13 разів перевищував норму, спричинив ДТП у Запоріжжі, врізавшись у дві припарковані автівки.
11 лютого у Запоріжжі сталася ДТП, п'яний водій легковика двічі влетів у припарковані авто. Рівень алкоголю в керманича перевищив допустиму норму в 13 разів. Про це повідомляє Патрульна поліція Запорізької області, пише УНН.
Автопригода сталася вчора. Водій автомобіля Volkswagen Golf не вибрав безпечної швидкості та під час зміни напрямку руху не переконався в безпеці та скоїв наїзд на припаркований транспортний засіб Chevrolet Lacetti,
Деталі
Зазначається, що після того автівка Volkswagen продовжила неконтрольований рух та здійснила наїзд на ще один припаркований автомобіль Chrysler 200.
Надалі під час спілкування з порушником інспектори виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Керманич пройшов огляд на місці, результат виявився позитивний — 2,52 проміле (рівень алкоголю перевищив допустиму норму в 13 разів).
На водія інспектори склали протоколи за:
- ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП)
- ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом особою в стані сп’яніння)КупАП (Кодекс України про адміністративні правопорушення).
Нагадаємо
Кількість дорожньо-транспортних пригод в Україні зросла на 25% у 2023 році порівняно з 2022 роком. Цього року в аваріях загинуло понад 3 000 людей, причому перевищення швидкості стало причиною більш ніж половини смертельних ДТП.