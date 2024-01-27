В Україні на чверть зросла кількість ДТП – поліція
Київ • УНН
Кількість дорожньо-транспортних пригод в Україні зросла на 25% у 2023 році порівняно з 2022 роком. Цього року в аваріях загинуло понад 3 000 людей, причому перевищення швидкості стало причиною більш ніж половини смертельних ДТП.
В Україні на чверть зросла кількість ДТП порівняно з 2022 роком. Смертність від дорожніх пригод підвищилася на 9%. Відповідну статистику опублікувала Патрульна поліція, передає УНН.
Деталі
Вказується, що причина понад 50% усіх смертельних аварій - перевищення швидкості.
За 2023 рік сталося 23 462 ДТП із загиблими або травмованими. При цьому 3053 людини загинули, а 29 502 людини отримали травми. У Києві загинули 103 людини
Серед частих причин смертельних ДТП: перевищення швидкості (50%), порушення правил маневрування (16%), а також перехід дороги в невстановленому місці й виїзд на смугу зустрічного руху.
Найбільше смертей на дорогах поруч із населеними пунктами було зафіксовано у Дніпропетровській (191), Львівській (126) і Харківській (120) областях.
Майже чверть усіх ДТП ставалася в проміжок між 17.00 і 19.00.
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