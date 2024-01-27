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В Україні на чверть зросла кількість ДТП – поліція

В Україні на чверть зросла кількість ДТП – поліція

Київ • УНН

 • 33086 перегляди

Кількість дорожньо-транспортних пригод в Україні зросла на 25% у 2023 році порівняно з 2022 роком. Цього року в аваріях загинуло понад 3 000 людей, причому перевищення швидкості стало причиною більш ніж половини смертельних ДТП.

В Україні на чверть зросла кількість ДТП порівняно з 2022 роком. Смертність від дорожніх пригод підвищилася на 9%. Відповідну статистику опублікувала Патрульна поліція, передає УНН.

Деталі

Вказується, що причина понад 50% усіх смертельних аварій - перевищення швидкості.

За 2023 рік сталося 23 462 ДТП із загиблими або травмованими. При цьому 3053 людини загинули, а 29 502 людини отримали травми. У Києві загинули 103 людини

повідомили правоохоронці.

Серед частих причин смертельних ДТП: перевищення швидкості (50%), порушення правил маневрування (16%), а також перехід дороги в невстановленому місці й виїзд на смугу зустрічного руху.

Найбільше смертей на дорогах поруч із населеними пунктами було зафіксовано у Дніпропетровській (191), Львівській (126) і Харківській (120) областях.

Майже чверть усіх ДТП ставалася в проміжок між 17.00 і 19.00.

Потрійна ДТП на Київщині: Hyundai виїхав на зустрічну смугу, а потім злетів у кювет26.01.24, 22:22 • 100202 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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