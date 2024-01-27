В Украине на четверть выросло количество ДТП - полиция

В Украине на четверть выросло количество ДТП по сравнению с 2022 годом. Смертность от дорожных происшествий повысилась на 9%. Соответствующую статистику опубликовала Патрульная полиция, передает УНН.

Детали

Указывается, что причина более 50% всех смертельных аварий - превышение скорости.

За 2023 год произошло 23 462 ДТП с погибшими или травмированными. При этом 3053 человека погибли, а 29 502 человека получили травмы. В Киеве погибли 103 человека сообщили правоохранители.

Среди частых причин смертельных ДТП: превышение скорости (50%), нарушение правил маневрирования (16%), а также переход дороги в неустановленном месте и выезд на полосу встречного движения.

Больше всего смертей на дорогах рядом с населенными пунктами было зафиксировано в Днепропетровской (191), Львовской (126) и Харьковской (120) областях.

Почти четверть всех ДТП происходила в промежуток между 17.00 и 19.00.

Тройное ДТП на Киевщине: Hyundai выехал на встречную полосу, а затем слетел в кювет