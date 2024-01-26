Тройное ДТП на Киевщине: Hyundai выехал на встречную полосу, а затем слетел в кювет

Эксклюзив
Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина
  •  100780 просмотра

Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина

Эксклюзив
Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
  •  113407 просмотра

Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт

Эксклюзив
Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп
  •  123592 просмотра

Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп

Эксклюзив
Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
25 январь 2024, 11:09  •  161651 просмотра

Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

Эксклюзив
Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
25 январь 2024, 08:30  •  187880 просмотра

Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

Эксклюзив
Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
25 январь 2024, 07:44  •  181514 просмотра

Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

Эксклюзив
Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
24 январь 2024, 16:30  •  194047 просмотра

Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

Эксклюзив
На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
24 январь 2024, 15:41  •  197487 просмотра

На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

Эксклюзив
Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
24 январь 2024, 14:05  •  168986 просмотра

Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

Эксклюзив
ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт
24 январь 2024, 12:17  •  156014 просмотра

ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Тройное ДТП на Киевщине: Hyundai выехал на встречную полосу, а затем слетел в кювет

Тройное ДТП на Киевщине: Hyundai выехал на встречную полосу, а затем слетел в кювет

Киев  •  УНН

26 январь 2024, 20:22  •  5740 просмотра

Read in English

Водитель Hyundai Elantra в Киевской области не справился с управлением, столкнулся с двумя автомобилями на встречной полосе, после чего слетел в кювет, в результате чего один человек погиб. Расследование продолжается.

На Киевщине водитель Hyundai Elantra потерял управление и выехал сначала на встречную полосу, где зацепил две машины, а затем вылетел в кювет. О ДТП рассказали в пресс-службе полиции Киевской области, передает УНН.

По предварительной информации, водитель "Hyundai Elantra", не справившись с управлением, выехал на встречную полосу. В дальнейшем автомобиль столкнулся сразу с двумя транспортными средствами: "Chevrolet" и "Hyundai i30".

- сообщили в полиции.

Детали

ДТП с участием трех транспортных средств произошло недалеко от села Красиловка, что почти в 40 километрах от столицы.

По информации полицейских из-за столкновения "Hyundai Elantra" съехал в кювет.

Предварительно, есть один пострадавший.

Обстоятельства ДТП еще устанавливаются.

ImageImage
Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Киев
Потрійна ДТП на Київщині: Hyundai виїхав на зустрічну смугу, а потім злетів у кювет
A triple accident in the Kyiv region: Hyundai drove into oncoming lane and then slid into a ditch
Новости по теме

Тройное ДТП на Киевщине: Hyundai выехал на встречную полосу, а затем слетел в кювет

Водитель Hyundai Elantra в Киевской области не справился с управлением, столкнулся с двумя автомобилями на встречной полосе, после чего слетел в кювет, в результате чего один человек погиб. Расследование продолжается.

Киев •   •  5740 просмотра
Тройное ДТП на Киевщине: Hyundai выехал на встречную полосу, а затем слетел в кювет

В Украине создали Совет по вопросам поддержки предпринимательства: стал известен его состав

Президент Украины Владимир Зеленский создал Совет по поддержке предпринимательства в условиях военного положения. Целью Совета является консолидация усилий государства и бизнеса, развитие предпринимательского потенциала, обеспечение права на предпринимательскую деятельность в условиях военного положения, а также содействие эффективному взаимодействию между государством и субъектами хозяйствования.

Экономика •   •  7907 просмотра
В Украине создали Совет по вопросам поддержки предпринимательства: стал известен его состав

Криобанки не будут утилизировать замороженный биоматериал погибших военных: в Минздраве заверили, что вопрос решат срочно

Министерство здравоохранения Украины работает над тем, чтобы срочно урегулировать законодательство, которое сейчас обязывает криобанки утилизировать замороженные биоматериалы погибших военнослужащих.

Общество •   •  7476 просмотра
Криобанки не будут утилизировать замороженный биоматериал погибших военных: в Минздраве заверили, что вопрос решат срочно

В Авдеевке врага нет. Ситуация под контролем ВСУ - Цехоцкий

По словам офицера Сергея Цегоцкого, украинские военные удерживают контроль над Авдеевкой без присутствия российских войск, несмотря на то, что они активно накапливают резервы поблизости. Российские войска проводят разведывательно-подрывные мероприятия, чтобы выявить слабые места в украинской обороне.

Война •   •  11708 просмотра
В Авдеевке врага нет. Ситуация под контролем ВСУ - Цехоцкий

Запуск первого аэротрансфера Одесса-Кишинев: Кипер рассказал подробности

Схема трансфера ускорит пограничные процедуры и имеет целью уменьшить пограничное и дорожное движение, одновременно улучшая международные транспортные услуги.

Общество •   •  12126 просмотра
Запуск первого аэротрансфера Одесса-Кишинев: Кипер рассказал подробности

Центр противодействия дезинформации возглавит Коваленко. Зеленский подписал указ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Коваленко главой Центра противодействия дезинформации.

Политика •   •  13345 просмотра
Центр противодействия дезинформации возглавит Коваленко. Зеленский подписал указ

15 БПЛА Heidrun от легенды "Звездных войн" Марка Хэмилла прибыли в Украину

15 беспилотников RQ-35 Heidrun от Марка Хэмилла из "Звездных войн" доставлены в Украину. Беспилотники, которые финансируются кампанией, возглавляемой Хэмиллом и UNITED24, помогут распознавать вражеские позиции без риска для жизни и здоровья.

Война •   •  16217 просмотра
15 БПЛА Heidrun от легенды "Звездных войн" Марка Хэмилла прибыли в Украину

Зеленский анонсировал основание Всеукраинской экономической платформы

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новую Всеукраинскую экономическую платформу для облегчения коммуникации с предпринимателями.

Экономика •   •  15900 просмотра
Зеленский анонсировал основание Всеукраинской экономической платформы

В Донецкой области оккупанты предлагает пенсионерам гуманитарку за вступление в партию "единая россия"

Оккупационная администрация Донецкой области обещает помощь пенсионерам, если они присоединятся к партии "единая россия", с целью создать иллюзию поддержки путина на предстоящих выборах.

Общество •   •  20686 просмотра
В Донецкой области оккупанты предлагает пенсионерам гуманитарку за вступление в партию "единая россия"

В рф показали неподтвержденные кадры якобы посадки украинских военнопленных в самолет Ил-76

следственный комитет российской федерации распространил видео, на котором якобы изображены украинские военнопленные, которые поднимаются на борт самолета Ил-76. Легитимность этого видео непонятна и не подтверждена.

Война •   •  19017 просмотра
В рф показали неподтвержденные кадры якобы посадки украинских военнопленных в самолет Ил-76