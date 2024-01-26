Тройное ДТП на Киевщине: Hyundai выехал на встречную полосу, а затем слетел в кювет
Киев • УНН
Водитель Hyundai Elantra в Киевской области не справился с управлением, столкнулся с двумя автомобилями на встречной полосе, после чего слетел в кювет, в результате чего один человек погиб. Расследование продолжается.
На Киевщине водитель Hyundai Elantra потерял управление и выехал сначала на встречную полосу, где зацепил две машины, а затем вылетел в кювет. О ДТП рассказали в пресс-службе полиции Киевской области, передает УНН.
По предварительной информации, водитель "Hyundai Elantra", не справившись с управлением, выехал на встречную полосу. В дальнейшем автомобиль столкнулся сразу с двумя транспортными средствами: "Chevrolet" и "Hyundai i30".
Детали
ДТП с участием трех транспортных средств произошло недалеко от села Красиловка, что почти в 40 километрах от столицы.
По информации полицейских из-за столкновения "Hyundai Elantra" съехал в кювет.
Предварительно, есть один пострадавший.
Обстоятельства ДТП еще устанавливаются.
Тройное ДТП на Киевщине: Hyundai выехал на встречную полосу, а затем слетел в кювет
Водитель Hyundai Elantra в Киевской области не справился с управлением, столкнулся с двумя автомобилями на встречной полосе, после чего слетел в кювет, в результате чего один человек погиб. Расследование продолжается.
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