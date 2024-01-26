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Потрійна ДТП на Київщині: Hyundai виїхав на зустрічну смугу, а потім злетів у кювет

Потрійна ДТП на Київщині: Hyundai виїхав на зустрічну смугу, а потім злетів у кювет

Київ • УНН

 • 100202 перегляди

Водій Hyundai Elantra в Київській області не впорався з керуванням, зіткнувся з двома автомобілями на зустрічній смузі, після чого злетів у кювет, внаслідок чого одна людина загинула. Розслідування триває.

На Київщині воді Hyundai Elantra втратив керування і виїхав спочатку на зустрічну смугу, де зачепив дві автівки, а потім вилетів у кювет. Про ДТП розповіли у пресслужбі поліції Київщини, передає УНН.

За попередньою інформацією, водій "Hyundai Elantra", не впоравшись із керуванням, виїхав на зустрічну смугу. Надалі автівка зіткнулася одразу із двома транспортними засобами: "Chevrolet" та "Hyundai i30".

– повідомили у поліції.

Деталі

ДТП за участі трьох транспортних засобів сталась неподалік села Красилівка, що майже за 40 кілометрів від столиці.

За інформацією поліцейських через зіткнення "Hyundai Elantra" зʼїхав у кювет.

Попередньо, є один постраждалий.

Обставини ДТП ще встановлюються.

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