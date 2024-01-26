Потрійна ДТП на Київщині: Hyundai виїхав на зустрічну смугу, а потім злетів у кювет
Київ • УНН
Водій Hyundai Elantra в Київській області не впорався з керуванням, зіткнувся з двома автомобілями на зустрічній смузі, після чого злетів у кювет, внаслідок чого одна людина загинула. Розслідування триває.
На Київщині воді Hyundai Elantra втратив керування і виїхав спочатку на зустрічну смугу, де зачепив дві автівки, а потім вилетів у кювет. Про ДТП розповіли у пресслужбі поліції Київщини, передає УНН.
За попередньою інформацією, водій "Hyundai Elantra", не впоравшись із керуванням, виїхав на зустрічну смугу. Надалі автівка зіткнулася одразу із двома транспортними засобами: "Chevrolet" та "Hyundai i30".
Деталі
ДТП за участі трьох транспортних засобів сталась неподалік села Красилівка, що майже за 40 кілометрів від столиці.
За інформацією поліцейських через зіткнення "Hyundai Elantra" зʼїхав у кювет.
Попередньо, є один постраждалий.
Обставини ДТП ще встановлюються.