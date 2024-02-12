Почти в 13 раз превысил норму алкоголя в крови: в Запорожье пьяный водитель устроил ДТП
Пьяный водитель, у которого уровень алкоголя в крови в 13 раз превышал норму, спровоцировал ДТП в Запорожье, врезавшись в две припаркованные машины.
Шмыгаль встретился с миссией МВФ в Киеве: обсудили финансирование Украины и конфискацию замороженных активов рф
Премьер-министр Украины поблагодарил МВФ за одобрение второго пересмотра программы помощи Украине в размере $15,6 млрд и обсудил дальнейшее экономическое сотрудничество.
"Ради дружественных украинско-польских отношений": Кулеба призвал привлечь к ответственности виновников провокации с украинским зерном на границе
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал привлечь виновных к ответственности после того, как польские фермеры остановили украинские грузовики с зерном возле пограничного пункта пропуска в Дорогуске, сорвали пломбы и в знак протеста высыпали зерно на дорогу, что он назвал недопустимой провокацией.
россияне хотят привлечь к боевым действиям в Украине срочников - Центр нацсопротивления
россияне планируют привлечь призывников к участию в боевых действиях в Украине, поручив фсб отбор призывников и введя финансовое поощрение за выполнение опасных задач, сообщает Центр национального сопротивления.
Туск провел встречу с Макроном: говорит, позиции сторон очень похожи, особенно в контексте агрессии рф в Украине
Туск по итогам встречи с Макроном заявил, что позиции сторон очень похожи, особенно в контексте агрессии россии в Украине.
WSJ: смена главкома теснее свяжет Зеленского с решениями на поле боя
Заменив главнокомандующего Вооруженных сил Украины, президент Зеленский будет более непосредственно вовлечен в принятие решений на поле боя и будет нести ответственность за любые военные неудачи или регрессы, говорится в статье издания.
На Полтавщине произошла утечка на газопроводе: около полутора тысяч человек временно остались без газоснабжения
Поставки газа в два села в Полтавской области были временно прекращены из-за утечки, обнаруженной на газопроводе. На месте происшествия работают специалисты и необходимая техника, чтобы оперативно устранить утечку и обеспечить безопасное распределение голубого
ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков и Конкорд Банка, выполнив незаконные рекомендации директора юридического департамента Национального банка Украины Александра Зимы отозвать исковые требования банка к НБУ.
"Ничего общего с мирными протестами": Минагрополитики осуждает уничтожение украинского зерна польскими фермерами
Министерство аграрной политики и продовольствия Украины решительно осудило умышленное уничтожение украинского зерна польскими протестующими на украинско-польской границе.
В Киеве за неделю гриппом, ОРВИ и COVID-19 заболело более 21 тыс. человек: шестеро умерли
Более 21 000 человек в Киеве заболели гриппом, ОРВИ или COVID-19 на прошлой неделе, 6 из них умерли.