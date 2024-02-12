Почти в 13 раз превысил норму алкоголя в крови: в Запорожье пьяный водитель устроил ДТП

11 февраля в Запорожье произошло ДТП, пьяный водитель легковушки дважды влетел в припаркованные авто. Уровень алкоголя у водителя превысил допустимую норму в 13 раз. Об этом сообщает Патрульная полиция Запорожской области, пишет УНН.

Автопроисшествие произошло вчера. Водитель автомобиля Volkswagen Golf не выбрал безопасной скорости и при изменении направления движения не убедился в безопасности и совершил наезд на припаркованное транспортное средство Chevrolet Lacetti, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что после этого автомобиль Volkswagen продолжил неконтролируемое движение и совершил наезд на еще один припаркованный автомобиль Chrysler 200.

В дальнейшем во время общения с нарушителем инспекторы обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Рулевой прошел освидетельствование на месте, результат оказался положительный - 2,52 промилле (уровень алкоголя превысил допустимую норму в 13 раз).

На водителя инспекторы составили протоколы за:

ст. 124 (Нарушение ПДД, приведшее к ДТП)

ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения) КоАП (Кодекс Украины об административных правонарушениях).

Напомним

Количество дорожно-транспортных происшествий в Украине выросло на 25% в 2023 году по сравнению с 2022 годом. В этом году в авариях погибло более 3 000 человек, причем превышение скорости стало причиной более половины смертельных ДТП.