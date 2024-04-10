На Львовщине правоохранители разоблачили мошенников, которые обворовывали мужчин, предлагая незаконное пересечение границы

На Львовщине задержана группа лиц, которые вводили в заблуждение желающих нелегально пересечь границу, - в частности пообещали двум лицам помощь в пересечении границы за $15,000, якобы через систему "Шлях". Об этом сообщило ГБР, передает УНН.

Детали

Сотрудники ГБР обнаружили на Львовщине преступную группу, которая обманула мужчин, пытавшихся нелегально перейти границу. Группу создали два местных жителя, которые привлекли к преступлению правоохранителя, военнослужащего и сына судьи из другой области.

В конце декабря к ним обратились два человека, которые хотели попасть в Европу. Они предложили "клиентам" оплату в $15,000 за внесение их как волонтеров в систему "Шлях", чтобы законно пересечь границу. Злоумышленники подделали соответствующие документы, зная о планах "клиентов" перевезти крупные суммы наличных.

28 марта, во время встречи во Львове, они вручили мужчинам фальшивые справки о включении в систему "Шлях" и отправили их в автомобиль, который должен был довезти до границы. Водитель, который не знал о преступных намерениях группы, вез мужчин к выбранному месту в одном из сел Яворивского района. Там их ожидали другие члены банды, одетые в форму сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки. Проверив документы, они сообщили мужчинам о подделке справок.

Злоумышленники угрожали вызвать следственную группу и отправить мужчин на фронт. Они предложили мужчинам избежать проблем с законом за $20,000.

После передачи денег всех преступников задержали правоохранители.

Пятерым участникам преступной группы было предъявлено обвинение в совершении вымогательства по предварительному сговору во время военного положения (ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины). Двум лидерам группы дополнительно инкриминируют мошенничество (ч. 5 ст. 190 УК Украины), за что можно получить до 12 лет тюрьмы.

По просьбе ГБР суд применил ко всем подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей, с возможностью внесения залога. Размер залога для организаторов составляет 1,5 млн и 1,3 млн гривен, тогда как для других участников группы установлена сумма около 500 тыс. гривен.

Напомним,

Преступная организация при участии топ-менеджмента концерна незаконно поставляла комплектующие на сумму более 160 миллионов гривен для военно-промышленного комплекса рф.