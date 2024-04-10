Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
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Аварийные отключения света действуют в Николаевской и Херсонской областях после атаки рф - Укрэнерго
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Армия рф обстреляла пограничье Черниговской области из минометов, РСЗО и артиллерии: 88 взрывов
Суд ЕС отменил санкции против российских олигархов авена и фридмана
В Николаеве произошло масштабное аварийное отключение электроэнергии
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ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder
На Львовщине правоохранители разоблачили мошенников, которые обворовывали мужчин, предлагая незаконное пересечение границы
На Львовщине ГБР разоблачило организованную преступную группу, которая обманывала мужчин, пытавшихся нелегально пересечь границу, обещая за $15 000 зарегистрировать их в системе "Шлях", а взамен требовала у них $20 000 под угрозой уголовного преследования.
"Ситуация по количественным показателям пересечения границы не меняется": в Госпогранслужбе рассказали, повлияли ли правительственные переговоры на движение на пунктах пропуска
После межправительственной встречи между Украиной и Польшей ситуация на пунктах пропуска на границе не изменилась: три направления остаются заблокированными, а три - разблокированными, сообщил Андрей Демченко, спикер Государственной пограничной службы Украины.
Аварийные отключения света действуют в Николаевской и Херсонской областях после атаки рф - Укрэнерго
В Николаевской и Херсонской областях из-за повреждения электросетей происходят аварийные отключения электроэнергии, продолжаются восстановительные работы.
В Донецкой области спецназовцы дроном уничтожили машину из новейшего российского комплекса РЭБ
Украинские спецназовцы с помощью ударного беспилотника уничтожили российскую машину из комплекса РЭБ "Борисоглебск-2" в Донецкой области.
Враг обстрелял Харьковщину из разных видов оружия, 5 человек пострадали: полиция показала последствия
Пять человек получили ранения в результате российских обстрелов в Харьковской области, в том числе четверо - в результате авиаудара по городу Харьков и один - в результате удара из РСЗО по селу.
Армия рф обстреляла пограничье Черниговской области из минометов, РСЗО и артиллерии: 88 взрывов
В течение дня российские войска 12 раз обстреляли пограничье Черниговской области, вызвав 88 взрывов, в результате чего одно гражданское лицо погибло и один человек получил ранения.
Суд ЕС отменил санкции против российских олигархов авена и фридмана
Суд ЕС снял санкции с российских олигархов петра авена и михаила фридмана, удовлетворив их иск и отменив ограничительные меры, введенные против них после начала российского вторжения в Украину.
В Николаеве произошло масштабное аварийное отключение электроэнергии
В Николаеве произошло масштабное аварийное отключение электроэнергии. Без света остались абоненты многих районов города.
Польские фермеры не ограничивают возможность проезда для гуманитарных и крайне необходимых грузов для Украины - Демченко
Польские фермеры не ограничивают пропуск гуманитарных и срочно необходимых грузов для Украины, поступающих из Польши или транзитом через нее.
В Константиновке Донецкой области под завалами нашли погибших из-за удара рф женщину и ребенка
В результате российской бомбардировки Константиновки Донецкой области погибли женщина и ребенок, которых нашли под завалами жилого дома.