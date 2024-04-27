На Львовщине скандал: пьяные работники ТЦК похитили волонтера-зоозащитника

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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yavorovЯворов
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
lvovЛьвов
Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
  •  109118 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
  •  119141 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
  •  121424 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
  •  113400 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
  •  78611 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
  •  77188 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  153140 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  167895 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
24 апреля 2024, 09:26  •  172342 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
24 апреля 2024, 09:11  •  151408 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

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25 апреля 2024, 11:04  •  196049 просмотра
Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

23 апреля 2024, 08:23  •  336348 просмотра

На Львовщине скандал: пьяные работники ТЦК похитили волонтера-зоозащитника

Во Львовской области разгорелся скандал, когда зоозащитница из общественной организации "Спасение животных. Харьков" был задержан сотрудниками Территориального центра комплектования во время перевозки животных, что привело к конфликту с работниками центра.

Общество •   •  608 просмотра
На Львовщине скандал: пьяные работники ТЦК похитили волонтера-зоозащитника

Оккупанты обстреляли Харьков: в больнице повылетали стекла

Российские оккупанты обстреляли Харьков, повредив медицинское учреждение и выбив окна, но жертв нет.

Война •   •  1637 просмотра
Оккупанты обстреляли Харьков: в больнице повылетали стекла

Враг запустил стратегические бомбардировщики Ту-95 на пусковые рубежи

Шесть стратегических бомбардировщиков Ту-95 поднялись в воздух с аэродрома Оленя в России, потенциально вылетев в боевой полет в направлении Саратовской области и Каспийско-Волгодонского региона на стартовых рубежах между 03:00-04:30.

Война •   •  2753 просмотра
Враг запустил стратегические бомбардировщики Ту-95 на пусковые рубежи

Посольство Украины в Словакии передаст ГСЧС подводные дроны для разминирования

Посольство Украины в Словакии приобрело 4 подводных дрона для разминирования, которые будут переданы Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям для обезвреживания взрывоопасных предметов и восстановления украинских водных акваторий.

Война •   •  3773 просмотра
Посольство Украины в Словакии передаст ГСЧС подводные дроны для разминирования

В Харькове раздаются взрывы

В Харькове раздавались взрывы, когда город попал под вражеский обстрел, а глава областной администрации и мэр подтвердили факт обстрела и призвали жителей оставаться в укрытиях.

Война •   •  5262 просмотра
В Харькове раздаются взрывы

В Харькове переименуют две станции метро и около 370 топонимов

Две станции метро и около 370 топонимов, связанных с Россией, будут переименованы в Харькове, включая переименование улиц и станций метро в честь украинских деятелей и удаление российских ссылок.

Общество •   •  5506 просмотра
В Харькове переименуют две станции метро и около 370 топонимов

"Болит каждому...": На Харьковщине пес отказался от еды после того, как российская бомба попала в дом его хозяев - ГСЧС

Пес по имени Ричард отказался есть и пить после того, как российская авиабомба разрушила дом его хозяев в Харьковской области, оплакивая потерю дома и тепла, напоминая, что российское вторжение причиняет боль всем, даже животным.

Общество •   •  7641 просмотра
"Болит каждому...": На Харьковщине пес отказался от еды после того, как российская бомба попала в дом его хозяев - ГСЧС

На Ивано-Франковщине раздаются взрывы

В Ивано-Франковской области, Украина, прогремели взрывы, в области и городе была объявлена воздушная тревога, поскольку Воздушные силы сообщили о запуске ракет "Кинжал", нацеленных на энергетические объекты.

Война •   •  18863 просмотра
На Ивано-Франковщине раздаются взрывы

путин передал "Газпрому" активы Ariston и Bosch в рф

путин передал российские дочерние компании Bosch и Ariston во временное управление "Газпрому", продолжив национализацию иностранного бизнеса в россии.

Экономика •   •  17359 просмотра
путин передал "Газпрому" активы Ariston и Bosch в рф

Канада выделила дополнительное финансирование на дроны и артснаряды для ВСУ

Канада выделяет дополнительные $15 млн на беспилотники, артиллерийские боеприпасы, бронетехнику и надувные суда для оборонных нужд Украины.

Война •   •  17678 просмотра
Канада выделила дополнительное финансирование на дроны и артснаряды для ВСУ