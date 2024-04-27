На Львовщине скандал: пьяные работники ТЦК похитили волонтера-зоозащитника

Во Львовской области в пятницу, 26 апреля, работники Яворивского районного ТЦК остановили машину общественной организации "Спасение животных. Харьков" и отвезли водителя в центр комплектования. Волонтеры, которые пытались его освободить, вступили в конфликт с работниками ТЦК и сняли на видео инцидент, который выложили на своей фейсбук-странице, передает УНН.

Детали

На конфликт отреагировали в пресс-службе Львовского ОТЦК и СП.

Как сообщили ОО "Спасение животных. Харьков", около четырех утра машину волонтеров остановили. Они рассказали, что перевозят животных, и показали документы. У водителя, по данным волонтеров, забрали паспорт, после чего сопроводили его в районный центр комплектования.

Информацию о доставке мужчины в Яворивский РТЦК подтвердили во Львовском ОТЦК и СП.

Информируем, что 26 апреля около 04:00 представители первого отдела Яворивского РТЦК и СП в рамках взаимодействия с ДСПУ КПП "Шегини" доставили в вышеупомянутый ТЦК военнообязанного гражданина. Он прошел медицинское обследование Мостиской территориальной внештатной военно-врачебной комиссией при Яворивском РТЦК и СП, по результатам которой был признан годным к военной службе говорится в сообщении.

Две волонтеры, которые сопровождали мужчину, вступили в спор с работниками ТЦК. Этот фрагмент можно увидеть на видео, которое сняли женщины.

В ролике волонтеры говорят, что "закрыли нашего человека" и заявляют о нарушении прав человека. Когда мужчины в форме закрывают ворота, женщины начинают в них стучать. После этого один из сотрудников ТЦК выходит и, ругаясь, угрожает ударить женщину, если она еще раз постучит.

Волонтеры говорят, что вызовут полицию, на что военнослужащий отвечает, что ему все равно в нецензурной форме.

В областном ТЦК и СП заявили, что осуждают действия военнослужащих.

Две гражданки, которые сопровождали военнообязанного, систематически вступали в спор и провоцировали военнослужащих на конфликт. Поведение военнослужащих осуждаем. Проводится служебная проверка, обстоятельства выясняются говорится в сообщении.

По данным ОО "Спасение животных. Харьков", сейчас водитель находится в Моршине.

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