Военнообязанный умер после эпилептического приступа по дороге в учебный центр: в ТЦК назначили проверку

По дороге в учебный центр у военнообязанного случился эпилептический приступ, офицер сопровождения оказал первую домедицинскую помощь и вызвал "скорую", но медики не успели, инцидент стал поводом для служебной проверки, сообщили во вторник в Закарпатском ОТЦК и СП, пишет УНН.

Детали

"Произошла трагедия. По дороге в учебный центр у военнообязанного случился эпилептический приступ. Офицер сопровождения оказал первую домедицинскую помощь и вызвал "скорую помощь", однако медики не успели", - говорится в сообщении ТЦК в Facebook.

По данному факту, как отмечается, "назначена служебная проверка".

Командование Закарпатского ОТЦК и СП выразило соболезнования родным и близким умершего.

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных