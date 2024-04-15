С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

В Киевский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки с начала 2024 года представителями полиции было доставлено 1108 военнообязанных. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ответы полученные на запрос от ГУ Нацполиции в городе Киеве и городского ТЦК.

Однако, как следует из ответа столичной полиции обращений от ТЦК, по установлению места пребывания лиц, которые не пожелали явиться, было больше.

"С начала 2024 года (по состоянию на 1 апреля 2024 г. - ред.) с ТЦКСП поступило 3439 обращений относительно установления места пребывания и доставки лиц для составления в отношении них административных протоколов предусмотренных статьями 210 (Нарушение военнообязанными или призывниками законодательства о воинской обязанности и военной службе - ред.) и 210-1 (Нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации - ред.) КУоАП.

В настоящее время, установлено местонахождение и доставлено в ТЦКСП для составления административных материалов 1108 человек", - сообщили УНН в Управлении превентивной деятельности ГУ НП в Киеве.

В Киевском городском территориальном центре комплектования также добавили, что "за это время (с начала года до 1 апреля - ред.) районными в городе Киеве территориальными центрами комплектования и социальной поддержки составлено 1306 админпротоколов по ст.210 КУоАП Украины".

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